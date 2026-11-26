



Chia sẻ tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities, TS. Lê Anh Tuấn kể về chuyến đi Singapore cách đây hai tuần. Tại đó, ông gặp một người bạn đang quản lý quỹ đầu tư với khối tài sản hàng tỷ USD và hỏi vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng trong danh sách khuyến nghị của quỹ. Người bạn thẳng thắn rằng chừng nào Việt Nam chưa vào rổ MSCI, quỹ sẽ chưa để mắt tới.

Đó cũng là thực tế mà chứng khoán Việt Nam đang đối mặt. Dù đã chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026, Việt Nam vẫn nằm ngoài danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI sau kỳ đánh giá thường niên tháng 6/2026. Với nhiều định chế lớn trên thế giới, MSCI mới là bộ chỉ số quyết định dòng vốn được phân bổ đi đâu.

Để thuyết phục người bạn này, ông Tuấn lấy nhóm ngân hàng ở Việt Nam làm ví dụ. Cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hiện chỉ giao dịch quanh 1 lần giá trị sổ sách (P/B) và khoảng 7 lần lợi nhuận (P/E), trong khi ROE bình quân vẫn duy trì ở mức 18%. Con số này khiến chính người bạn quản lý quỹ cũng phải bất ngờ vì mức giá quá rẻ.

Mức rẻ ấy càng rõ khi đặt cạnh năm 2012. "Ai từng làm việc cho IFC hay IMF chắc còn nhớ, khi đó người ta ước tính nợ xấu chiếm khoảng 25% nền kinh tế. Vậy mà ngân hàng vẫn giao dịch ở mức 1,4 lần giá trị sổ sách, với ROE chỉ khoảng 12%. Bây giờ cổ phiếu ngân hàng còn rẻ hơn cả năm 2012!", TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn không phủ nhận tỷ lệ cho vay trên huy động của các ngân hàng hiện đã cao hơn trước, khiến dư địa tăng trưởng tín dụng hẹp lại. Dù vậy, ngay cả khi so với giai đoạn Covid hay thời điểm xảy ra vụ Vạn Thịnh Phát, cổ phiếu ngân hàng lúc này vẫn còn rẻ hơn.

Không chỉ ngân hàng, sự lệch pha giữa kết quả kinh doanh và thị giá xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác. Phần lớn doanh nghiệp bất động sản niêm yết cũng đang giao dịch dưới giá trị sổ sách. Theo ông Tuấn, thị trường hiện không định giá cho một thập kỷ đầy hứa hẹn phía trước, mà như thể năm 2026 là một năm rất tồi tệ.

Nguyên nhân của mức định giá thấp nằm ở dòng vốn ngoại. Trong 5–6 năm qua, khối ngoại đã bán ròng lũy kế khoảng 17 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tương đương khoảng 20% dự trữ ngoại hối quốc gia. Dù vậy, ông Tuấn khẳng định nhà đầu tư nước ngoài không hề "ghét" Việt Nam.

"Nhìn vào nền kinh tế thực, không có quốc gia nào khác trên thế giới có vốn FDI giải ngân vượt 5% GDP. Về FDI, Việt Nam có câu chuyện hay nhất thế giới, nhưng trên thị trường tài chính lại có câu chuyện tệ nhất", ông chia sẻ.

Khoảng trống ấy hiện rõ qua tỷ lệ sở hữu. Nếu loại phần nắm giữ chiến lược, nhà đầu tư nước ngoài chỉ sở hữu khoảng 8% vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam, trong khi tỷ lệ này ở Hàn Quốc là 35%, Malaysia 18% và Thái Lan trên 20%. "Chúng ta thấp nhất, về cơ bản ngang với Bangladesh và Pakistan. Điều đó thật khó tin!", CEO Dragon Capital nói.

Ông Tuấn cũng chia sẻ năm 2027 thị trường sẽ có cơ hội tốt hơn, khi lãi suất giảm thêm và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không còn giữ lập trường "diều hâu". Theo ông, thị trường không cần được định giá đắt mới mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

"Chỉ cần thị trường chứng khoán Việt Nam không còn giao dịch ở mức 10 lần P/E như hiện nay mà quay về 13 lần, nhà đầu tư đã có sẵn 40% lợi nhuận cho một năm rưỡi tới. Nếu vậy, năm 2027 chắc chắn sẽ là năm tốt hơn", ông nói.



