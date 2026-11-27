Đáng chú ý, cổ phiếu KLB của Kienlongbank tiếp tục tăng mạnh, có lúc tăng kịch trần lên 12.250 đồng/cp (+6,98%). Trước đó, cổ phiếu này đã tăng trần 6,86% trong ngày 25/11 và tiếp tục tăng mạnh 5,05% phiên 26/11. Thanh khoản 3 phiên gần đây ở vùng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Một số cổ phiếu hôm qua rơi mạnh hơn 5%, sáng nay cũng đảo chiều tăng mạnh. Chẳng hạn, LPB của LPBank hôm qua giảm tới 6,02%, đến sáng nay ghi nhận mức tăng khá tích cực khoảng 5%.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng đang giao dịch trong sắc xanh như BID của BIDV, STB của Sacombank, TCB của Techcombank, OCB, NVB,...

Trước đó, phiên 26/11, cổ phiếu ngân hàng nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung ngập trong sắc đỏ. VN-Index giảm sâu 3,5% (-57,8 điểm), đóng cửa còn 1.629,7 điểm. Toàn sàn ghi nhận 54 mã tăng, 309 mã giam và 34 mã đi ngang. Những cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn bốc hơi mạnh có thể kể đến LPB (-6%), TCB (-5,1%), VPB (-2,7%), BID (-2,1%),...