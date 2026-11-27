‏Vì thế, để đồng hành lâu dài, người tư vấn cần hiểu không chỉ nhu cầu tài chính ở hiện tại, mà cả những điều thực sự quan trọng với khách hàng và gia đình họ.

Gần 16 năm gắn bó với lĩnh vực tư vấn tài chính tại Prudential Việt Nam, chị Nguyễn Thị Giang, với danh hiệu TOT đạt sớm 2027 (Top of the Table) đã đồng hành cùng nhiều khách hàng qua những cột mốc khác nhau của cuộc sống. Với chị, hành trình ấy vừa giúp hiểu hơn những điều khách hàng muốn gìn giữ, vừa thôi thúc bản thân không ngừng hoàn thiện để phục vụ họ tốt hơn.‏

‏Khi "điều quý giá" thay đổi theo từng chặng đường‏

‏"Điều quý giá" của mỗi người không phải lúc nào cũng giống nhau. Khi còn trẻ, đó có thể là sức khỏe và sự ổn định tài chính. Khi lập gia đình, sự bình yên của tổ ấm trở thành ưu tiên. Đến khi có con, những kế hoạch cho việc học tập và tương lai của con lại dần được đặt lên phía trước.‏

‏Qua nhiều năm đồng hành cùng khách hàng, chị Giang đã chứng kiến những ưu tiên ấy thay đổi ngay trong chính các gia đình mình tư vấn. Có những khách hàng ban đầu tìm đến bảo hiểm với nhu cầu bảo vệ bản thân. Theo thời gian, khi gia đình có thêm thành viên và con cái trưởng thành, những mối quan tâm cũng thay đổi: từ sức khỏe, thu nhập đến chuẩn bị tài chính cho việc học của con và xa hơn là những tài sản muốn dành lại cho thế hệ sau.‏

‏Với chị, điều đó cho thấy nhu cầu bảo vệ không đứng yên. Một giải pháp phù hợp hôm nay chưa chắc đã đáp ứng đầy đủ những mong muốn trong tương lai.‏

‏"Càng gần gũi với khách hàng, mình càng có cơ hội hiểu thêm về hoàn cảnh, nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của họ, cũng như điều họ thực sự mong muốn", chị chia sẻ.‏

‏Từ "hiểu nghề" đến "hiểu người"‏

‏Với chị Giang, sự thấu hiểu không chỉ đến từ những cuộc trao đổi trong buổi tư vấn. Việc trực tiếp chăm sóc khách hàng cho chị thêm cơ hội lắng nghe những câu chuyện về việc học của con, kế hoạch dành cho gia đình hay những dự định tài chính trong tương lai. Từ đó, chị có thêm cơ sở để tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng.‏

‏Sự đồng hành càng trở nên có ý nghĩa khi khách hàng thực sự đối mặt với rủi ro. Chị Giang cho biết mình ưu tiên hỗ trợ các trường hợp cần giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đồng thời hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ khi cần thiết. Với chị, khi khách hàng đã trao gửi niềm tin, trách nhiệm của người tư vấn không kết thúc khi hợp đồng được ký kết, mà còn ở việc hiện diện và hỗ trợ khi khách hàng cần đến.‏

‏Để đồng hành cùng khách hàng qua nhiều chặng đường, chính người tư vấn cũng cần liên tục phát triển. Nhớ lại những ngày đầu trở thành tư vấn viên, chị Giang cho biết mình từng khá ngại gặp gỡ và trò chuyện với khách hàng. Nhưng các chương trình đào tạo tại Prudential Việt Nam đã giúp chị từng bước hoàn thiện kỹ năng tư vấn, giao tiếp và có tác phong chuyên nghiệp.‏

‏"Chị không bỏ sót một lớp nào", chị kể.‏

‏Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chị còn chủ động tìm hiểu thêm về sức khỏe và chăm sóc bản thân để mở rộng hiểu biết, có thêm góc nhìn khi trò chuyện và hỗ trợ khách hàng. Gần 16 năm kinh nghiệm, với chị, không có nghĩa là đã biết đủ. Chị gọi đó là hành trình bản thân "lớn hơn mỗi ngày".‏

‏Những nỗ lực ấy cũng được ghi nhận qua chuỗi thành tích ấn tượng trong nhiều năm, với 6 lần TOT (Top of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 6 lần MDRT) và 3 lần COT (Court of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 3 lần MDRT). Đặc biệt, chị đã sớm hoàn thành TOT 2027,‏‏ ‏‏đánh dấu thêm một cột mốc đáng tự hào trong hành trình nghề nghiệp.‏

‏Hơn cả những danh hiệu, những thành tích này phản ánh sự kiên trì không ngừng nâng cao năng lực để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.‏

‏Cùng khách hàng gìn giữ điều quý giá qua từng chặng đường‏

‏Nhìn lại hành trình gần 16 năm, điều chị Giang tích lũy không chỉ là kinh nghiệm hay những dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là sự thấu hiểu khách hàng được bồi đắp qua từng lần gặp gỡ. Bởi để bảo vệ đúng điều khách hàng trân trọng, trước hết phải hiểu điều gì thực sự quan trọng với họ. ‏‏"Điều quý giá" ấy có thể là sức khỏe, gia đình, tương lai của con hay những dự định được ấp ủ qua nhiều năm. Và khi cuộc sống thay đổi, những điều mỗi người muốn gìn giữ cũng có thể đổi thay, đòi hỏi người tư vấn luôn lắng nghe và theo sát nhu cầu của khách hàng qua từng chặng đường.‏

‏Tinh thần ấy cũng được Prudential Việt Nam đặt trong định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên và trải nghiệm khách hàng.‏‏ Người tư vấn không chỉ kết nối khách hàng với giải pháp phù hợp, mà còn duy trì sự hiện diện và hỗ trợ trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm.‏

‏Thông qua chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá", Prudential mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng để chủ động chuẩn bị và bảo vệ những giá trị quan trọng qua từng chặng đường cuộc sống.‏

‏Về MDRT‏

‏MDRT (viết tắt của Million-Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.‏