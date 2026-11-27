‏Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thị trường Việt Nam, Tập đoàn Tài chính Cathay đã quy tụ 3 công ty thành viên Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life Việt Nam, Bảo hiểm Phi Nhân thọ Cathay Insurance Việt Nam, và Ngân hàng Cathay United – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CUBHCM) về dưới cùng một thương hiệu Tập đoàn. Sự hợp nhất này không chỉ củng cố vị thế tập đoàn, mà còn gia tăng niềm tin vào một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và quy mô. Qua đó, Tập đoàn khẳng định năng lực tài chính sâu rộng - từ quản lý tài chính cá nhân, bảo vệ tài sản tích lũy, đến đồng hành cùng các doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.‏

‏Tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp giải pháp và nâng cao chuẩn mực dịch vụ‏

‏Cam kết đầu tiên của Tập đoàn tài chính Cathay là đảm bảo tính chuyên nghiệp thông qua năng lực thiết kế giải pháp vững mạnh và không ngừng nâng cao chuẩn mực dịch vụ. ‏

‏Để đáp ứng nhu cầu dòng tiền ngắn hạn, CUBHCM cải thiện quy trình cho vay trực tuyến qua tính năng "Kiểm tra hạn mức ước tính" (View Your Offers), giúp khách hàng có thể kiểm tra trước hạn mức tín dụng ước tính trước khi đăng ký vay.‏

‏Ra mắt vào năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam cung cấp dịch vụ vay trực tuyến cho khách hàng. Sau khi hoàn tất quy trình định danh điện tử (eKYC) trực tuyến, khách hàng đủ điều kiện có thể tiếp cận hạn mức tín dụng lên đến 40 triệu đồng, kéo dài đến 5 năm và giải ngân nhanh chóng trong 5 phút. Đến tháng 10/2026, ứng dụng đã có hơn 1,3 triệu người dùng đăng ký và 9,3 triệu lượt tải xuống.‏

‏Ông Lin Keng Yang, Tổng Giám đốc CUBHCM cho biết: ‏‏"Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng tiếp cận tín dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn và giảm áp lực vay. Đổi mới chỉ tạo ra giá trị khi có thể cải thiện cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của các khách hàng".‏‏

‏Cam kết "Chuyên nghiệp" được Tập đoàn tuân thủ và thể hiện thông qua các dịch vụ tư vấn và bảo vệ tài chính dài hạn. Ông Eric Wu, Tổng Giám đốc Cathay Life Việt Nam, xác định bốn lĩnh vực bảo vệ trọng tâm gồm: chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tai nạn, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và tích lũy hưu trí. Thông qua mô hình tư vấn theo từng giai đoạn cuộc đời, Cathay Life Việt Nam phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình.‏

‏Để nâng cao chuẩn mực dịch vụ, Cathay Life Việt Nam đã tích hợp Trợ lý AI vào quy trình vận hành, yêu cầu tư vấn viên thực hành xử lý tình huống và vượt qua các bài đánh giá với AI trước khi gặp gỡ khách hàng.‏

‏Cathay Life Việt Nam chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ tư vấn viên.

‏Ông Eric Wu cho biết: ‏‏"Khách hàng quyết định tham gia dựa trên niềm tin dành cho doanh nghiệp và tư vấn viên. Niềm tin đến từ sự chuyên nghiệp, còn sự chuyên nghiệp được xây dựng qua đào tạo, kiến thức chính xác và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp".‏

‏Đáng tin cậy thông qua sự hiện diện xuyên suốt‏

‏Ông Roger Ming, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Phi Nhân thọ Cathay Việt Nam, nhận định:‏‏"Môi trường tại Việt Nam đang biến động phức tạp với nguy cơ gia tăng từ tai nạn và thời tiết cực đoan, Cathay Insurance Việt Nam củng cố mô hình bảo hiểm mục tiêu kép, mang đến sự bảo vệ toàn diện cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp".‏

‏Đội ngũ Bảo hiểm Phi Nhân thọ Cathay Việt Nam xây dựng niềm tin với khách hàng bằng sự đồng hành xuyên suốt.

‏Với khách hàng cá nhân, cam kết "Đáng tin cậy" được thể hiện bằng hành động thiết thực. Ông Roger Ming đã dẫn chứng trường hợp một phụ nữ bán nước mía là trụ cột kinh tế của gia đình, người đã không may gặp tai nạn lao động. Với gói bảo hiểm tai nạn có chi phí chưa đến 1.000 đồng mỗi ngày, công ty đã chi trả khoản bồi thường hơn 60 triệu đồng, giúp đỡ gia đình nạn nhân trong giai đoạn khó khăn. ‏

‏Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, sau siêu bão Yagi, công ty cũng chi trả bồi thường kịp thời 60 tỷ đồng cho các khách hàng bị thiệt hại, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh và quy trình bồi thường minh bạch. ‏

‏Gắn bó với Việt Nam, đồng hành hướng đến sự phát triển lâu dài‏

‏Cam kết thứ ba của Tập đoàn Tài chính Cathay là cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam. Suốt 18 năm liên tiếp, Chương trình "Ươm mầm đại thụ" của CUBHCM tính đến năm 2026 đã hỗ trợ gần 25.000 học sinh với tổng ngân sách khoảng 14 tỷ đồng. Năm 2025, các khối ngân hàng và bảo hiểm của Tập đoàn đã chung tay tổ chức trao học bổng quy mô lớn tại Quảng Nam, thể hiện cam kết chung hướng tới cộng đồng địa phương.‏

‏Ngoài các hoạt động đóng góp cộng đồng, Tập đoàn Tài chính Cathay còn đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Việc tham gia thu xếp khoản vay xanh trị giá 1,56 tỷ USD cho VPBank đã thể hiện rõ ràng vai trò hỗ trợ tài chính của CUBHCM cho các dự án bền vững.‏

‏Vững vàng cùng bước tiến Việt Nam‏

‏Đại diện lãnh đạo từ các đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính Cathay chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí.

‏Ba cam kết cốt lõi: Chuyên nghiệp, đáng tin cậy, gắn bó với Việt Nam được cô đọng qua thước phim thương hiệu đầu tiên được Tập đoàn ra mắt riêng cho thị trường Việt Nam. Lấy hình ảnh trung tâm là "Cây đại thụ" - biểu tượng của sự tin cậy và vững chãi gắn liền với Tập đoàn Cathay hơn 60 năm qua. Biểu tượng này được bản địa hoá qua hình ảnh 3 loài cây: cây trà Shan Tuyết (Tây Bắc), cây Dầu Rái (Hà Nội) và cây Tung (Vườn Quốc gia Cát Tiên).‏



‏Thông qua hình ảnh đó, Tập đoàn tài chính Cathay tái khẳng định cam kết: Tiếp tục giữ vững nền tảng tài chính tin cậy, sát cánh cùng người dân và doanh nghiệp Việt Nam tự tin vươn xa tới tương lai.‏‏

Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group) hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm tại châu Á - Thái Bình Dương, với tổng tài sản 457 tỷ USD tính đến tháng 12/2025. Tại Việt Nam, Tập đoàn cung cấp giải pháp tài chính toàn diện qua ba đơn vị: Cathay Life Việt Nam, Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM và Cathay Insurance Việt Nam. ‏‏Vui lòng truy cập ‏‏cathayfinancial.vn‏‏ để biết thêm chi tiết.

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