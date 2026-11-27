Đây cũng là một phần ý nghĩa trong triết lý "Cùng phát triển bền vững" (Solid Growth Together) mà IVB kiên trì theo đuổi.

Sẻ chia từ những điều giản dị

Thay vì tập trung vào những chiến dịch CSR quy mô lớn, IVB lựa chọn cách tiếp cận gần gũi và thiết thực hơn: đồng hành cùng những hoàn cảnh cần được giúp đỡ, góp phần cải thiện điều kiện học tập và phát triển, mang đến sự động viên kịp thời. Trong nhiều năm qua, ngân hàng đã duy trì các hoạt động ý nghĩa như đồng hành cùng Nạn nhân chất độc da cam; hưởng ứng và ủng hộ Quỹ từ thiện Đinh Thiện Lý; liên tục triển khai chương trình "Góp yêu thương về với vùng cao" tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh miền Bắc và miền Trung, mang sự hỗ trợ đến với những cộng đồng còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là các em nhỏ tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Dù khác nhau về hình thức và đối tượng thụ hưởng, các hoạt động đều hướng đến một mục tiêu chung: mang lại sự hỗ trợ thiết thực, san sẻ phần nào những nhọc nhằn trong cuộc sống và tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Khi sẻ chia trở thành một phần văn hóa IVB

Với hơn 32 năm gắn bó và đồng hành cùng IVB, chị Vũ Chi Mai – Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực – luôn thấu hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của ngân hàng. Chị chia sẻ:

"Giá trị của hoạt động thiện nguyện không chỉ được đo bằng quy mô chương trình hay những món quà được trao đi, mà còn nằm ở sự chân thành, tinh thần tự nguyện và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi người. Khi mỗi cán bộ nhân viên nhận thức rằng bản thân đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ những người xung quanh, tinh thần sẻ chia sẽ không còn giới hạn trong những chương trình do tổ chức phát động, mà dần trở thành ý thức tự thân, một nét đẹp trong văn hóa và đời sống của mỗi IVBer."

IVB và chương trình "Góp yêu thương về với vùng cao"

Thực tế, tinh thần ấy đang ngày càng lan tỏa rộng hơn trong đội ngũ IVB. Bên cạnh những chương trình do ngân hàng tổ chức, nhiều cán bộ nhân viên vẫn âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đồng hành cùng các chương trình giáo dục, chăm sóc trẻ em hoặc chủ động giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh theo cách riêng của mình. Không phải hành động nào cũng được ghi nhận hay xuất hiện trên các bản tin nội bộ, nhưng chính những đóng góp lặng lẽ ấy đã góp phần tạo nên một dòng chảy sẻ chia bền bỉ trong cộng đồng IVB.

Đây cũng chính là một trong những giá trị đáng quý mà IVB đã vun đắp trong suốt nhiều năm qua: tinh thần trách nhiệm với cộng đồng không chỉ xuất phát từ định hướng của tổ chức, mà còn được nuôi dưỡng từ sự tự nguyện, lòng nhân ái và ý thức sẻ chia của từng thành viên.

36 năm – hành trình tiếp nối những giá trị nhân văn

Nhìn lại hành trình 36 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những dấu ấn trong hoạt động kinh doanh, IVB còn có quyền tự hào về một hành trình ý nghĩa khác – hành trình của sự sẻ chia, trách nhiệm và những giá trị nhân văn được bền bỉ vun đắp qua từng thế hệ. Bởi không phải mọi đóng góp đều cần được đo đếm bằng những con số, cũng không phải mọi hành động tử tế đều cần được ghi nhận. Đôi khi, giá trị lớn nhất đơn giản là một hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm hy vọng, một em nhỏ có thêm cơ hội đến trường hay một gia đình có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.

Với IVB, "Cùng phát triển bền vững" không chỉ là cùng khách hàng kiến tạo những giá trị trong kinh doanh, mà còn là cùng cộng đồng chia sẻ trách nhiệm, đồng hành trong những thời điểm khó khăn và chung tay vun đắp một xã hội tốt đẹp hơn. Khi tinh thần ấy được nuôi dưỡng trong nhận thức và trở thành hành động tự nhiên của mỗi IVBer, sự sẻ chia sẽ không chỉ hiện diện trong những chương trình thiện nguyện hay các dịp kỷ niệm, mà tiếp tục được lan tỏa trong công việc, cuộc sống và được trao truyền qua nhiều thế hệ.

36 năm là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng những giá trị nhân văn được gìn giữ và tiếp nối mới chính là nền tảng để IVB vững bước trên chặng đường phía trước. Bởi một ngân hàng phát triển bền vững không chỉ được khẳng định bằng những thành tựu đạt được, mà còn bằng những giá trị tốt đẹp đóng góp cho cộng đồng và những điều tử tế còn tiếp tục được lan tỏa sau mỗi hành trình.

IVB trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao

Năm 2026 đánh dấu 36 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) – ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa VietinBank và Cathay United Bank. Với thông điệp "Together We Win" và triết lý "Cùng phát triển bền vững" (Solid Growth Together), dấu mốc kỷ niệm 36 năm tôn vinh hành trình hợp tác, gắn kết và đồng hành cùng phát triển giữa IVB với đội ngũ nhân viên, khách hàng và đối tác. Đây cũng là nền tảng để IVB tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố vai trò đối tác tài chính tin cậy, cùng khách hàng kiến tạo những giá trị bền vững trong tương lai.