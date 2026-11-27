Sáng 25/11/2026, tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM, HDBank tổ chức Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 (HDBank Global Capital Summit 2026) với chủ đề “Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam” (Global Capital – Vietnam’s Next Horizon). Gần 1.000 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo định chế tài chính, chuyên gia, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế cùng tham dự.

Sự kiện diễn ra trong thời điểm đặc biệt: thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển; câu chuyện nâng hạng thị trường đã mở ra một chương mới trong tiến trình hội nhập; còn nhu cầu huy động nguồn vốn dài hạn cho mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế ngày càng lớn.

Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hội nghị hay danh sách khách mời. Trong dịp thị trường chứng khoán bước vào tuổi 30, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lựa chọn một cách kỷ niệm có ý nghĩa thực chất hơn: đưa những người đang nắm giữ nguồn vốn toàn cầu đến gần hơn với cơ hội đầu tư tại Việt Nam, tạo không gian đối thoại giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và những người kiến tạo chính sách.

Đó là một lời chúc mừng hướng về tương lai – nơi thị trường chứng khoán không chỉ được ghi nhận bởi những gì đã đạt được, mà còn bởi khả năng huy động nguồn lực để bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Sự hiện diện của TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Đức; AHLĐ. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank; ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank; ông Darryl James Dong, nguyên Trưởng VPĐD IFC tại TP.HCM; ông Haroon Anwar Sheikh, chuyên gia tài chính quốc tế cùng nhiều chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế quốc tế đã tạo nên một diễn đàn đa chiều về tương lai dòng vốn Việt Nam.

Thông điệp rất rõ, Việt Nam đang có cơ hội lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi thị trường có khả năng tạo dựng niềm tin, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và mở ra những kênh kết nối hiệu quả. Với HDBank, đây cũng là cách thể hiện vai trò của một định chế tài chính không chỉ cung cấp vốn, mà còn mong muốn trở thành cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các trung tâm tài chính và cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Lời chúc mừng không chỉ được gửi đi trong một hội nghị, hay qua những thông điệp về khát vọng tương lai. Nhìn lại hành trình 30 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, ở những thời điểm hệ thống phải đối mặt với áp lực chưa từng có, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo luôn có mặt để chung tay giải quyết vấn đề. Một trong những thử thách đáng nhớ nhất là tình trạng nghẽn lệnh tại HoSE trong năm 2021.

Khi đó, thanh khoản thị trường tăng mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân tham gia ngày càng đông. Hệ thống giao dịch cũ rơi vào tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến khả năng đặt lệnh, khớp lệnh và niềm tin của nhà đầu tư. Đây không đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng nghẽn lệnh có thể trở thành điểm nghẽn đối với sự phát triển của cả thị trường vốn.

Và một giải pháp được đưa ra, với sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Ngày 6/3/2021, tại Hội nghị “Đối thoại Việt Nam 2045” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, lãnh đạo Sovico và FPT đã đề xuất cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia xử lý tình trạng nghẽn hệ thống tại HoSE. Tiến sĩ tự động hoá Nguyễn Thị Phương Thảo còn trực tiếp tham gia sáng kiến công nghệ giải cứu HoSE trong 90 ngày.

Chỉ sau ba tháng, hệ thống được hoàn thiện, chuyển giao và chính thức vận hành từ ngày 5/7/2021, với năng lực xử lý 3–5 triệu lệnh mỗi ngày, gấp 3–5 lần hệ thống cũ, qua đó giúp HoSE làm chủ công nghệ và có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai. Đây là một dấu mốc đáng nhớ không chỉ bởi tốc độ triển khai, mà còn bởi cách các doanh nghiệp tư nhân tham gia giải quyết một vấn đề cấp thiết của hạ tầng thị trường vốn.

Sovico và FPT sau đó được Bộ trưởng Bộ Tài chính trao bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc tham gia xử lý sự cố nghẽn lệnh tại HoSE. Câu chuyện ấy không đơn thuần như một dự án công nghệ đã hoàn thành mà còn khơi dậy một tinh thần đồng hành. Khi thị trường đứng trước một nút thắt quan trọng, các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp luôn sẵn sàng tham gia để tháo gỡ.

Không dừng lại ở giải pháp công nghệ, AHLĐ.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo còn có nhiều đóng góp quá trình mở cửa, phát triển kinh tế và kết nối nguồn lực của Việt Nam. Với vị thế là đối tác quen thuộc của các thị trường vốn hàng đầu như London, New York, Hong Kong, Dubai hay Dublin, vị nữ tỉ phú không chỉ tìm kiếm nguồn lực tài chính mà còn góp phần mở những cánh cửa mới cho Việt Nam.

Từ tham gia trả nợ quốc gia bằng hàng hóa, nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, đến việc thành lập những ngân hàng tư nhân đầu tiên và hãng hàng không tư nhân đầu tiên, hành trình của vị nữ doanh nhân gắn với những dấu mốc tiên phong, ở những thời điểm Việt Nam cần thêm những nguồn lực, kết nối và động lực phát triển mới.

Nếu câu chuyện HoSE năm 2021 là dấu ấn ở thời điểm thị trường cần một lời giải cho bài toán hạ tầng, thì hành trình đưa các doanh nghiệp lên thị trường chứng khoán lại là một câu chuyện dài hơn về huy động nguồn lực cho tăng trưởng.

Với Vietjet và HDBank, IPO và niêm yết không đơn thuần là những cột mốc trên bảng điện, mà còn mở ra những bước đi mới trong chiến lược phát triển, tiếp cận nhà đầu tư và kết nối với các nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế.

Ngày 28/2/2017, 300 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet chính thức giao dịch trên HoSE. Với mức giá chào sàn 90.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của hãng hàng không đạt 27.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD tại thời điểm đó.

Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên niêm yết trên HoSE, đồng thời là một trong những doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Việc niêm yết cũng đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Vietjet. Từ một hãng hàng không đang mở rộng hoạt động trở thành doanh nghiệp đại chúng, có khả năng tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư trên thị trường vốn.

Một năm sau, ngày 5/1/2018, HDBank chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE, mở đầu năm giao dịch với một thương vụ ngân hàng có quy mô lớn. Trước đó, HDBank đã thực hiện IPO và bán bán 21,5% vốn cho 76 nhà đầu tư nước ngoài, thu về khoảng 300 triệu USD – một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động huy động vốn của ngành ngân hàng.

Giờ đây, một thành viên khác trong hệ sinh thái là HD Securities đang triển khai kế hoạch chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu HDS với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động khoảng 4.737 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, mức định giá sau phát hành của công ty vào khoảng gần 1,8 tỷ USD. Quy mô cho thấy tham vọng của HDBank trong việc phát triển một định chế tài chính có năng lực cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư toàn diện.

(Ảnh trái) Trao giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu. (Ảnh phải) Nghi thức rung chuông công bố IPO HD Securities.

Thực tế, các đợt huy động vốn trước niêm yết và sự kiện đưa cổ phiếu lên HoSE cho thấy một hướng đi quan trọng của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán không chỉ là nơi giao dịch cổ phiếu, mà còn là kênh giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vốn, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư và nâng cao tính minh bạch.

Nếu Vietjet, HDBank và HDS là những câu chuyện có thể nhìn thấy khá rõ qua các cột mốc IPO, niêm yết và vốn hóa trên thị trường chứng khoán, thì câu chuyện Sovico có thể được khai thác theo một góc độ rộng hơn: hoạt động đầu tư, hợp tác tài chính và kết nối các nguồn lực quốc tế.

Trong bức tranh doanh nghiệp Việt Nam, các tập đoàn và hệ sinh thái kinh doanh không phải lúc nào cũng huy động vốn thông qua một phương thức duy nhất. Vốn có thể đến từ cổ đông, phát hành cổ phiếu, đối tác chiến lược, tín dụng, các giao dịch tài chính, hợp tác đầu tư hay những cấu trúc tài trợ xuyên biên giới.

30 năm trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu với quy mô khiêm tốn. Ba thập kỷ sau, thị trường đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mới, với kỳ vọng nâng cao chất lượng, cải thiện hạ tầng, tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và phát triển các kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện về dòng vốn không còn giới hạn trong phạm vi các doanh nghiệp niêm yết hay những thương vụ phát hành trong nước. Với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn như ngân hàng, hàng không, hạ tầng hay công nghệ, khả năng kết nối với các định chế tài chính quốc tế, nhà đầu tư chiến lược và những thị trường vốn lớn có thể mở ra những lựa chọn mới về nguồn lực tài chính.

Đây cũng là hướng đi mà hội nghị “Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam” đặt ra: không chỉ nhìn thị trường vốn như một nơi huy động tiền, mà như một cầu nối giữa nền kinh tế Việt Nam với nguồn lực tài chính, tri thức và mạng lưới đầu tư toàn cầu.

Màn hình chào mừng tại NYSE.

Tại hội nghị, AHLĐ.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh cơ hội kết nối cộng đồng đầu tư quốc tế với các cơ hội phát triển tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường vốn toàn cầu đang có nhiều biến động. “Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu mà còn là nơi kiến tạo những cơ hội đầu tư, những giá trị mới cho thế giới.”- nữ tỉ phú nhấn mạnh.

Thông điệp này đặt câu chuyện thị trường vốn Việt Nam trong một dòng chảy toàn cầu. Dòng vốn quốc tế không chỉ tìm kiếm một điểm đến để đầu tư, mà còn cần những cơ hội, doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế có khả năng tạo ra giá trị dài hạn. Trong khi đó, Việt Nam đang đứng trước nhu cầu lớn về vốn cho phát triển hạ tầng, công nghiệp, công nghệ, tài chính và các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Với hệ sinh thái HDBank – Sovico – Vietjet, câu chuyện kết nối vốn quốc tế cũng có thể được nhìn từ chính hành trình phát triển của các doanh nghiệp: từ huy động vốn, mở rộng hoạt động, tiếp cận các đối tác tài chính đến những mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

30 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam là khoảng thời gian xây dựng nền móng, mở rộng quy mô, phát triển các doanh nghiệp đại chúng và từng bước hình thành những kênh dẫn vốn quan. Hội nghị “Dòng vốn quốc tế và khát vọng Việt Nam” trong dịp 30 năm TTCK là một cách đặt câu chuyện ấy vào chặng đường tiếp theo.

Khát vọng kết nối dòng vốn toàn cầu là câu chuyện của chặng đường phía trước. Một thị trường vốn phát triển không chỉ cần quy mô, mà còn cần những doanh nghiệp, nhà đầu tư, định chế tài chính và nguồn lực quốc tế cùng tham gia tạo dựng, kết nối những cơ hội mới cho nền kinh tế.