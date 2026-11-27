Cổ phiếu HHP của CTCP HHP Global (HoSE: HHP) tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên giao dịch 26/11, xuống còn 9.140 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp. So với vùng giá 18.000 đồng/cp hồi đầu tháng 11, HHP đã mất gần một nửa thị giá chỉ sau chưa đầy một tháng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ với hơn 14,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, gấp 294 lần phiên liền trước. Diễn biến này trái ngược với tình trạng thanh khoản gần như tê liệt trong những phiên giảm sàn trước đó, khi dư bán lên tới hàng triệu cổ phiếu nhưng lượng khớp lệnh chỉ vỏn vẹn vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên. Dù thanh khoản tăng đột biến, HHP vẫn không thoát khỏi mức giá sàn khi kết phiên.

Doanh nghiệp lên tiếng, nữ Tổng Giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Trước đà lao dốc của thị giá, HHP Global vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 18/11 đến 25/11. Theo doanh nghiệp, diễn biến giá cổ phiếu xuất phát từ quan hệ cung cầu trên thị trường, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng, dòng tiền suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

HHP Global khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai nhà máy HHP Paper Hải Phòng và HHP Paper Phú Yên vẫn diễn ra ổn định, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp. Công ty cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

Cùng thời điểm, bà Trần Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HHP Global – đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HHP nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến 31/12/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, bà Phương sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 11,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,95% lên 12,12%. Tạm tính theo thị giá kết phiên 26/11, giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua vào khoảng 18,3 tỷ đồng.

Dư nợ vay hơn 2.300 tỷ đồng

Đà lao dốc của cổ phiếu HHP diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 242,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và việc không báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

HHP Global có tiền thân là CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giấy bao bì.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 19% và 37% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 2.442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,4 tỷ đồng, tăng tương ứng 5,2% và 7,3%.

Dù duy trì tăng trưởng lợi nhuận, HHP Global đang đối mặt với áp lực nợ vay không nhỏ. Tại thời điểm 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp lên tới khoảng 2.306 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ gần 28 tỷ đồng. Chi phí đi vay trong 9 tháng đầu năm cũng tăng 35% so với cùng kỳ, lên gần 98 tỷ đồng.