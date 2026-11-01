Áp lực bán lan rộng khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động ngày 26/11. VN-Index đóng cửa giảm 57,77 điểm (-3,42%), xuống còn 1.629,68 điểm, với 273 mã giảm giá, trong đó có 18 mã giảm sàn, áp đảo hoàn toàn so với 40 mã tăng.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt gần 13.500 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh. Chỉ số VN30 mất gần 50 điểm (-2,79%), với 27/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ hai mã tăng và một mã đứng giá.

Đáng chú ý, thống kê trên toàn bộ rổ VN30 cho thấy có 6 cổ phiếu đồng loạt thiết lập đáy đóng cửa mới của năm 2026, bao gồm VCB, BID, FPT, HPG, LPB và MBB.

Hai "ông lớn" ngân hàng trở về vùng đáy 3 năm

Tâm điểm của đợt giảm mạnh lần này là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, cổ phiếu VCB của Vietcombank giảm 2,1% xuống còn 48.950 đồng/cổ phiếu, chính thức đánh mất mốc 50.000 đồng và trở về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 4/2023.

Diễn biến tương tự xảy ra tại BID của BIDV. Sau khi giảm thêm 2,35% trong phiên 26/11, cổ phiếu này đóng cửa tại mức 29.100 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Cùng chung diễn biến, LPB của LPBank giảm mạnh hơn 6% xuống còn 32.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2025. Cổ phiếu MBB của MB cũng chính thức xuyên thủng đáy cũ thiết lập vào tháng 7/2026, đóng cửa tại mức 17.700 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong hơn 15 tháng.

FPT tiếp tục "dò đáy", HPG đánh mất mốc 20.000 đồng

Không chỉ nhóm ngân hàng, những cổ phiếu đầu ngành như FPT và HPG cũng tiếp tục thiết lập các vùng giá thấp mới.

Cổ phiếu FPT giảm 3,37% xuống còn 44.500 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 5/2023. Như vậy, tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này đã mất hơn 48% thị giá kể từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm 2,24% xuống còn 19.600 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Tính từ đầu năm, cả 6 cổ phiếu vừa thiết lập đáy mới đều có hiệu suất kém hơn đáng kể so với VN-Index. Trong khi chỉ số chung giảm khoảng 8,7%, mức giảm của nhóm cổ phiếu này dao động từ gần 13% đến hơn 48%.

Ngoài những cổ phiếu đã chính thức phá đáy, một số mã khác trong rổ VN30 cũng đang ngấp nghé vùng giá thấp nhất năm.

Cụ thể, VIB và TCX hiện chỉ cách đáy đóng cửa của năm khoảng 0,6%, trong khi SHB và CTG cách vùng đáy cũ lần lượt khoảng 1% và 2,3%.