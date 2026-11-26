Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Bolat Duisenov- Chủ tịch HĐQT của Coteccons đã mua vào thành công 350.000 cổ phiếu CTD như đăng ký. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 26/10/2026 đến 23/11/2026.

Sau giao dịch, ông Bolat Duisenov đã tăng sở hữu từ gần 1,8 triệu cổ phiếu lên hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,57% lên 1,88% vốn tại Coteccons.

Ảnh minh họa: CTD

Trong một diễn biến khác, Coteccons vừa văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, Coteccons chào bán gần 1,2 triệu cổ phiếu cho người lao động (chiếm 1,03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện). Công ty sử dụng cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho người lao động.

Mục đích triển khai nhằm giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt và ghi nhận các nhân sự thâm niên có nhiều đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của công ty và công ty con.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/11/2926 đến hết ngày 9/12/2026. Lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 11,5 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty.

Trước đó, Coteccons đã công bố danh sách 341 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này. Trong đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT dự kiến được mua 100.000 cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2027 (từ ngày 1/7/2026 đến 30/9/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.268,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 305,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Coteccons ở mức gần 41.026,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 18.039,8 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 9.169 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 31.051,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 9.556,6 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính 7.998,6 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng nợ.