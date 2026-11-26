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Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum, các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp đã cùng thảo luận về phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo các diễn giả, hiện nay nguồn vốn cho nền kinh tế chưa đa dạng, trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50-52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế, trong khi thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp 3-4%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10-11% và trái phiếu Chính phủ khoảng 10%.

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có một quyết định rất quan trọng, nâng hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp từ 6,1 tỷ USD lên 10 tỷ USD trong năm 2026, tăng khoảng 62% so với mức trước đó. Đồng thời, tốc độ tăng vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp được phép tối đa 30%/năm. Điều này cho phép doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn nước ngoài.

Hiện trần dư nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP được Quốc hội cho phép là 50%. Cuối năm 2025, tỷ lệ này ở mức 32%. Theo ước tính TS. Cấn Văn Lực, ngay cả khi hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của khối doanh nghiệp tăng lên 10 tỷ USD trong năm nay, tỷ lệ này cũng chỉ ở khoảng 34-35%, vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược Ngân hàng Việt Á đánh giá, Việt Nam đang có những bước tiến tích cực về chính sách thu hút nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống thông qua phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài.

“Thực tế, vừa qua, chúng tôi đã huy động thành công hơn 90 triệu USD từ Thụy Sĩ và một số quốc gia khác”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, nguồn vốn trên thị trường quốc tế hiện rất dồi dào. Thách thức lớn nhất không phải là thiếu vốn mà nằm ở khả năng tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư.

Bình luận về sử dụng vốn dài hạn, ông Phạm Huy Hoàng, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ITC Marine cho rằng, trên thực tế nếu chỉ cạnh tranh trong nước thì áp lực về vốn có thể chưa thể hiện rõ. Tuy nhiên, khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với các đối tác nước ngoài. Trong khi đó, chi phí vốn của doanh nghiệp tại một số thị trường như Trung Quốc có thể ở mức khoảng 1-2% hoặc thấp hơn, còn chi phí vốn của doanh nghiệp trong nước cao hơn đáng kể. Đây là một bất lợi trong cạnh tranh quốc tế.

Vì vậy, nếu tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đội tàu, đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Với riêng ITC Marine, ông Hoàng cho biết, doanh nghiệp đã hoạt động chủ yếu trên thị trường quốc tế trong nhiều năm và phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn. Do đó, cơ hội tiếp cận nguồn vốn dài hạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch đầu tư, phát triển đội tàu.

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu nhấn mạnh, theo tính toán của Bộ Tài chính, giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 38 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm. Quy mô nhu cầu này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường vốn và mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư.

Đối với thị trường chứng khoán, ông Hoàng Văn Thu khẳng định quan điểm nhất quán là phát triển thị trường an toàn, công khai, minh bạch và bền vững. Thị trường không chỉ đóng vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn, mà còn cần tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.

“Việc xây dựng các giải pháp phát triển thị trường vốn phải dựa trên định hướng dài hạn, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thực tế trong nước và quốc tế”, ông Thu nói.

Theo ông Hoàng Văn Thu, một số yếu tố quốc tế có ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước bao gồm chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, diễn biến địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và biến động giá năng lượng.

Ở trong nước, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng vẫn duy trì ở mức cao, qua đó tác động đến thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Trên cơ sở đó, ông Hoàng Văn Thu đề xuất một trong những nhóm giải pháp quan trọng là tiếp tục kiến tạo, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được thực hiện thường xuyên nhằm cập nhật những thay đổi của thực tiễn và xử lý các bất cập phát sinh.

Trong thời gian tới, trên cơ sở luật đã ban hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức huy động vốn trên thị trường, đồng thời giúp nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng hơn.

“Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là nhiệm vụ được ngành chứng khoán coi trọng và triển khai thường xuyên, nhằm từng bước phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, đáp ứng yêu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn”, ông Hoàng Văn Thu nhấn mạnh.