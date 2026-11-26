Trái ngược với đà hồi phục của các thị trường Châu Á, chứng khoán Việt Nam lại bất ngờ có phiên lao dốc mạnh với sắc đỏ sàn bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu. VN-Index đóng cửa phiên 26/11 giảm 57,77 điểm (-3,42%) qua đó rơi xuống dưới 1.630 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số kể từ trung tuần tháng 3 khi tình hình chiến sự tại Trung Đông leo thang căng thẳng.

Mức giảm 3,42% đưa chứng khoán Việt Nam nằm trở thành thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới. Lần gần nhất thị trường có phiên giảm mạnh như thế này là cách đây khoảng 4 tháng khi đó VN-Index mất hơn 62 điểm (-3,58%) vào ngày 22/7.

Thị trường diễn biến tiêu cực sau thông tin Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây mới là đề xuất và hai nước vẫn đang trong quá trình đàm phán. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để đánh giá tác động chính xác của thông tin này.

Việc chứng khoán Việt Nam lao dốc, đi ngược đà hồi phục của thị trường tài chính toàn cầu là phản ứng có phần thái quá. Đặc biệt, định giá của thị trường đang ở mức thấp hiếm thấy với P/E của VN-Index (loại nhóm Vingroup) chỉ vào khoảng 9 lần. Rất nhiều cổ phiếu đang ở vùng đáy dài hạn dù doanh nghiệp vẫn tăng trưởng vẫn ở mức cao.

Theo ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund, dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ có độ tin cậy khá cao. Tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức thấp là 35% tạo ra một “bộ đệm” vững chắc trước các cú sốc kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì ở mức khả quan.

Nhà quản lý quỹ còn chỉ ra yếu tố then chốt còn thiếu chính là triển vọng lạm phát toàn cầu hạ nhiệt vào năm 2027. Nếu điều đó xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có dư địa để nới lỏng thanh khoản trong nước, từ đó tạo điều kiện cho lãi suất bắt đầu giảm xuống. Đây có lẽ cũng chính là nút thắt lớn nhất mà thị trường đang phải đối mặt.

Thanh khoản thị trường đã liên tục sụt giảm từ quý 3 năm ngoái, giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ còn khoảng hơn 11.000 tỷ đồng/phiên. Con số này chỉ bằng 1/3 so với thời điểm một năm trước. Ngay cả trong phiên thị trường giảm mạnh như vừa qua, thanh khoản cũng không đột biến, với giá trị khớp lệnh chỉ vào khoảng hơn 13.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thanh khoản “èo uột”, áp lực từ khối ngoại gây sức ép lớn lên thị trường. Trong tháng 11, khối ngoại đã bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên hơn 133.000 tỷ đồng. Con số này vượt xa mức bán ròng của khối ngoại trong cả năm 2025 trước đó.

Chia sẻ tại Hội nghị bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho rằng diễn biến rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài xuất phát từ những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự phát triển của AI và diễn biến chính sách tiền tệ, khiến các thị trường quốc tế trở nên hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Về phía cơ quan quản lý, đà cải cách vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Việc thị trường được nâng hạng không có nghĩa là công việc đã hoàn thành, mà vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Lãnh đạo UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng những yêu cầu của họ sớm nhất có thể.

Các giải pháp được đề cập bao gồm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cải thiện các vấn đề liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, cơ chế phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài và cơ chế công bố thông tin. Với những cải cách này, Phó Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.