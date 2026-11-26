Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua phiên giao dịch kém sắc ngày 26/11, khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành về cuối phiên. VN-Index đóng cửa giảm mạnh 57,77 điểm (-3,42%) xuống còn 1.629,68 điểm, với 273 mã giảm giá (18 mã giảm sàn) và chỉ 40 mã tăng. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt gần 13.500 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 139 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 180 tỷ đồng

Ở chiều mua, chứng chỉ quỹ FUEVFVND dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị 62 tỷ đồng. Theo sau là CTD và VNM được mua ròng lần lượt 57 tỷ và 56 tỷ đồng. Hai mã VPI và MSN cũng được mua ròng mạnh với giá trị lần lượt 48 tỷ và 43 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị 191 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng mạnh TCB và VPL với giá trị lần lượt 81 tỷ và 77 tỷ đồng. VHM và NLG bị bán ròng lần lượt 46 tỷ và 45 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng

Chiều mua, CEO được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 25 tỷ đồng. IDC xếp tiếp theo với 9 tỷ đồng, trong khi SHS, PVS và TIG được mua ròng lần lượt 4 tỷ, 4 tỷ và 2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, MBS chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 2 tỷ đồng. Các mã NVB, DXP, C69 và BVS cũng bị bán ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, MSR dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 1 tỷ đồng. Các mã PCB, QNS, TIN và FOC được mua ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược lại, DGT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 4 tỷ đồng, tiếp đến là DDV với gần 3 tỷ đồng và F88 với hơn 1 tỷ đồng. ACV và DRI cũng bị bán ròng với giá trị dưới 1 tỷ đồng.