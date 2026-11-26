Chia sẻ tại Hội nghị bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho rằng Việt Nam đang bước sang một chương mới trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

Việc Việt Nam được đưa vào chỉ số của FTSE từ tháng 9 vừa qua là minh chứng cho những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính và UBCKNN trong những năm qua, tập trung vào hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, đi cùng với quá trình nâng hạng và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế là những thách thức cần giải quyết ở cả cấp độ thị trường lẫn doanh nghiệp.

Tiếp tục cải cách để thu hút dòng vốn ngoại

Đề cập đến diễn biến rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài, ông Bùi Hoàng Hải cho rằng điều này xuất phát từ những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sự phát triển của AI và diễn biến chính sách tiền tệ, khiến các thị trường quốc tế trở nên hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Về phía cơ quan quản lý, đà cải cách vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Việc thị trường được nâng hạng không có nghĩa là công việc đã hoàn thành, mà vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Lãnh đạo UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng những yêu cầu của họ sớm nhất có thể.

Các giải pháp được đề cập bao gồm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cải thiện các vấn đề liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, cơ chế phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài và cơ chế công bố thông tin.

Với những cải cách này, ông Hải kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ở cấp độ thị trường, Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đưa vốn vào một quốc gia ổn định và có khả năng dự báo. Để đáp ứng nhu cầu này, theo lãnh đạo UBCKNN, cần đảm bảo sự ổn định của thị trường, trong đó có các yếu tố như tỷ giá và lãi suất.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư quốc tế mong muốn hoạt động tại một thị trường mà chính sách được xây dựng và triển khai minh bạch, tiếng nói của họ được tôn trọng, những quan ngại được xử lý nhất quán và cơ quan quản lý có đủ năng lực điều hành, quản trị thị trường.

Mong muốn chuyển dịch nhà đầu tư nhỏ lẻ sang đầu tư thông qua các tổ chức chuyên nghiệp

Ở cấp độ doanh nghiệp, ông Bùi Hoàng Hải đánh giá quản trị công ty là yếu tố thiết yếu. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện quản trị doanh nghiệp, đưa nhiều nguyên tắc của OECD vào các quy định pháp luật.

Gần đây, Việt Nam tiếp tục bổ sung nhiều nội dung phù hợp với chuẩn mực OECD, trong đó có tăng cường công bố thông tin và đưa khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp vào quy định pháp luật.

Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, ông Hải nhìn nhận Việt Nam vẫn đi sau một số quốc gia châu Á về quản trị doanh nghiệp, trong khi chất lượng quản trị tại các doanh nghiệp niêm yết chưa đồng đều.

"Theo kinh nghiệm của tôi, sự cải thiện về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam thời gian qua chủ yếu đến từ việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, chứ chưa thực sự thay đổi tư duy của các thành viên thị trường", Phó Chủ tịch UBCKNN nhận định.

Báo cáo của OECD cũng chỉ ra một số đặc trưng của thị trường chứng khoán Việt Nam như mức độ tập trung sở hữu, số lượng nhà đầu tư tổ chức còn ít, trong khi thị trường có đông đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng trình độ tài chính còn hạn chế.

Những đặc trưng này tác động trực tiếp đến quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, khi các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập vẫn nắm quyền kiểm soát tại nhiều doanh nghiệp niêm yết và đại chúng.

Trong số nhiều khuyến nghị của OECD, lãnh đạo UBCKNN cho biết sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới nhà đầu tư tổ chức và nâng cao trình độ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

"Chúng tôi mong muốn kết nối, chuyển dịch nhà đầu tư nhỏ lẻ sang đầu tư thông qua các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, nhằm trao quyền nhiều hơn cho các nhà đầu tư và tạo thêm tiếng nói giám sát đối với cổ đông lớn một cách thực chất", ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Hướng tới huy động 5,4 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán

Đối với dòng vốn trong nước, trên cơ sở kinh nghiệm phát triển các quỹ đầu tư và những chính sách đã được Bộ Tài chính ban hành trong năm ngoái, lãnh đạo UBCKNN kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao mức độ tham gia của nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam.

Ông Hải đề cập đến các chính sách ưu đãi thuế, trong đó có ưu đãi liên quan đến quỹ hưu trí tự nguyện, cùng định hướng mở rộng phạm vi đầu tư nhằm tăng cường sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường.

Song song với các giải pháp phát triển phía cầu, cơ quan quản lý cũng đang chuẩn bị khuôn khổ pháp lý để đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường trong nước, phát triển các sản phẩm trái phiếu, trái phiếu xanh, chứng khoán phái sinh và công cụ phòng ngừa rủi ro.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, đây là những giải pháp nằm trong định hướng tổng thể phát triển thị trường đã được Chính phủ thông qua, với mục tiêu đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động và phân bổ vốn thiết yếu, phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đặt ra là huy động 5,4 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán, đồng thời đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu lên mức 120% GDP.