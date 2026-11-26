Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy áp lực khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu. Lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và liên tục gia tăng về cuối ngày, trong khi dòng tiền bắt đáy chưa đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng sau thông tin ngày 25/11/2026, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất thuế quan mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp theo Mục 301.

Đáng chú ý, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức thuế trần đối với hàng hóa Việt Nam là 20% nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại. Trong trường hợp đàm phán thất bại, mức thuế có thể lên tới 35%. Các đề xuất dự kiến được xem xét sau phiên điều trần ngày 25/1/2027.

Thông tin này nhanh chóng tạo áp lực lên tâm lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại những tác động tiềm tàng đến hoạt động xuất khẩu, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp và dòng vốn trên thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index giảm mạnh 57,77 điểm, tương đương khoảng 3,42%, xuống còn 1.629,68 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi trên sàn HoSE có tới 305 mã giảm giá, trong đó 18 mã giảm sàn. Ngược lại, chỉ có 48 mã tăng giá, bao gồm 7 mã tăng trần. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà lan rộng trên toàn thị trường.

Bất động sản là một trong những nhóm ngành chịu sức ép bán mạnh nhất trong phiên. Hàng loạt cổ phiếu ghi nhận mức giảm sâu, thậm chí chạm giá sàn như NLG giảm 6,82%, NVL giảm 6,84%, HDC giảm 6,69%, SZC giảm 6,95% và LDG giảm 6,54%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giảm sâu đáng kể, gồm KDH giảm 6,35%, VIC giảm 6,28%, BCM giảm 6,26%, THC giảm 4,67%, VHM giảm 3,44%, DXG giảm 3,33% và TAL giảm 3,29%.

Thị trường chứng khoán rực lửa trong phiên 26/11.

Không nằm ngoài xu hướng chung, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh, với: TCB giảm 5,07%, LPB giảm 6,02%, EIB giảm 6,65%, CTG giảm 2,16%, VCB giảm 2,1% và MBB giảm 2,21%.

Giữa bối cảnh nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu KLB (KienlongBank) bất ngờ đi ngược xu hướng khi tăng 5,05%. MSB cũng giữ được sắc xanh, tăng nhẹ 0,92%.

Ở nhóm chứng khoán, áp lực bán cũng lan rộng trên hầu hết các mã, với: CTS giảm 5,65%, VCK giảm 5,41%, VPX giảm 5,16%, VND giảm 4,64%, HCM giảm 3,26%, VIX giảm 3,25%, TCX giảm 3,19% và SSI giảm 2,07%. Trong khi đó, VCI là một trong số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh, tăng nhẹ 0,27%.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giảm sâu, tạo thêm sức ép lên chỉ số chung, như: MWG giảm 4,15%, FPT giảm 3,37%, BVH giảm 3,92%, PLX giảm 3,47%, GAS giảm 2,16%, GEX giảm 6,53%, HVN giảm 5,13%, GVR giảm 3,99% và HPG giảm 2,24%.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh khá hạn chế. Ngoài KLB, MSB và VCI, một số mã như MCH tăng 1,54%, VNM tăng 0,38% vẫn duy trì được đà tăng trong phiên thị trường giảm sâu.

Cùng với áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước, giao dịch của khối ngoại cũng góp phần tạo thêm sức ép lên thị trường. Trong phiên 26/11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trong đó, cổ phiếu VIC tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 191 tỷ đồng. Xếp sau là TCB với 80,99 tỷ đồng, VPL với 77,04 tỷ đồng và VHM với 45,72 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu CTD được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 56 tỷ đồng. Tiếp đến là VNM với 55,96 tỷ đồng, VPI với 48,34 tỷ đồng và MSN với 43,44 tỷ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước những thông tin bất lợi liên quan đến chính sách thương mại quốc tế. Trong bối cảnh áp lực bán lan rộng và nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, thị trường đang đối mặt với thách thức lớn trong việc tìm lại trạng thái cân bằng.