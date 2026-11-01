Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua tháng giao dịch đầy khó khăn. Tính đến hết phiên 26/11, VN-Index dừng tại 1.629,68 điểm, giảm gần 112 điểm, tương đương 6,43% so với thời điểm cuối tháng 10. Nhiều cổ phiếu liên tục dò đáy trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.

Tuy nhiên, đi ngược diễn biến của thị trường chung, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận mức tăng giá ấn tượng, cá biệt thị giá tăng hơn gấp đôi chỉ sau chưa đầy một tháng.

Bộ đôi cổ phiếu tăng giá bằng lần

Theo dữ liệu thống kê, HEV của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề là một trong những cổ phiếu có hiệu suất ấn tượng nhất kể từ đầu tháng 11.

Từ mức 6.600 đồng/cp vào cuối tháng 10, cổ phiếu HEV liên tiếp tăng giá trong nửa đầu tháng 11, có thời điểm chạm 17.800 đồng/cp trong phiên 16/11. Sau một số phiên điều chỉnh, thị giá HEV dừng tại 16.400 đồng/cp vào ngày 26/11, tương ứng mức tăng 148,5% kể từ đầu tháng.

Một trường hợp đáng chú ý khác là cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội, đang giao dịch trên UPCoM.

Cổ phiếu này cũng ghi nhận đà tăng mạnh từ vùng giá 18.300 đồng/cp lên 38.600 đồng/cp, tương đương mức tăng gần 111% kể từ đầu tháng 11.

Tuy nhiên, điểm chung của hai cổ phiếu trên là thanh khoản khá thấp, nhiều phiên chỉ ghi nhận vài trăm đơn vị được sang tay, thậm chí không phát sinh giao dịch.

Ngoài HEV và DHN, hàng loạt cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 11 như BEL (+69%), CAR (+68%), LO5 (+67%), DWC (+65%), LMC (+64%) và VLA (+60%).

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong tháng 11

Trên sàn HoSE, dẫn đầu danh sách tăng giá kể từ đầu tháng 11 là cổ phiếu SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn. Thị giá SMA tăng 26%, từ 7.000 đồng/cp lên 8.820 đồng/cp.

Theo sau là TNC của Cao su Thống Nhất và LM8 của Lilama 18 với mức tăng lần lượt gần 19% và 18,5%. Các cổ phiếu SRC, TPC và TMS cũng ghi nhận mức tăng 14-17%.

Đáng chú ý, trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HoSE còn có sự góp mặt của TAL (Taseco Land) và HVN (Vietnam Airlines). Đây cũng là hai cổ phiếu có thanh khoản nổi bật hơn trong nhóm dẫn đầu, với khối lượng giao dịch bình quân khoảng 400.000 và 1,2 triệu đơn vị mỗi phiên trong 30 ngày gần nhất.

Ngoài top 10, cổ phiếu POW của PV Power cũng đi ngược xu hướng thị trường khi tăng hơn 8% kể từ đầu tháng 11, với thanh khoản bình quân khoảng 8,5 triệu đơn vị mỗi phiên trong 30 ngày gần nhất.