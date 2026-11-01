Trong báo cáo cập nhật về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ngày 23/11, Chứng khoán BIDV (BSC) đã nâng dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 thêm 7-8% so với dự báo trước đó, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh quý 3/2026 vượt kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thép.

Trong quý 3/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.214 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106%, vượt xa mức kỳ vọng trước đó của BSC là 6.000-6.500 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng thép với doanh thu hơn 60.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ nhờ cả sản lượng tiêu thụ và giá bán đều tăng.

Tổng sản lượng thép tiêu thụ trong quý đạt hơn 4,1 triệu tấn, tăng 45%. Trong đó, sản lượng thép cuộn cán nóng và cán nguội (HRC/CRC) đạt gần 2,1 triệu tấn, tăng 64% nhờ các biện pháp áp thuế chống bán phá giá và chống lẩn tránh thuế đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc phát huy hiệu quả.

Sản lượng thép xây dựng đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 26% nhờ thị trường bất động sản phục hồi, bất chấp quý 3 vốn là mùa thấp điểm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 170.274 tỷ đồng, tăng 55%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 23.582 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ.

BSC tổng hợp.

Kỳ vọng lợi nhuận tiến sát 35.000 tỷ đồng trong năm 2027

Trong quý cuối năm 2026, BSC kỳ vọng Hòa Phát có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 7.000-7.500 tỷ đồng, dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ tăng 3-5% so với quý trước nhờ thị trường nội địa phục hồi, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì quanh mức 19-19,5%.

Cho cả năm 2026, BSC dự báo doanh thu thuần của Hòa Phát đạt 223.635 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 30.027 tỷ đồng, tăng 94% và cao hơn 8% so với dự báo cũ.

Sang năm 2027, doanh thu thuần được kỳ vọng tăng thêm 9% lên 242.689 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 34.985 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ các yếu tố bất thường trong năm 2026, BSC kỳ vọng lợi nhuận cốt lõi của Hòa Phát trong năm 2027 sẽ tăng trưởng khoảng 36%. Theo BSC, triển vọng tăng trưởng của Hòa Phát trong năm 2027 được hỗ trợ bởi ba động lực chính.

Thứ nhất, thị trường bất động sản phục hồi sẽ hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng.

Thứ hai, việc đưa nhà máy thép ray vào hoạt động và mở rộng công suất tại Dung Quất 2 sẽ gia tăng năng lực sản xuất của tập đoàn.

Thứ ba, các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử và sản xuất hàng gia dụng được kỳ vọng tiếp tục chuyển dịch đơn hàng từ thép Trung Quốc, Hàn Quốc sang sản phẩm của Hòa Phát.

BSC dự báo tổng sản lượng thép tiêu thụ của Hòa Phát đạt hơn 15,6 triệu tấn trong năm 2026 và hơn 16,7 triệu tấn trong năm 2027. Riêng sản lượng HRC dự kiến tăng từ 7,8 triệu tấn lên gần 9,3 triệu tấn.

Bên cạnh tăng trưởng sản lượng, biên lợi nhuận gộp năm 2027 được kỳ vọng cải thiện thêm 2 điểm phần trăm lên 20,9%, nhờ sức cầu tốt, giá quặng sắt giảm trong bối cảnh dư cung toàn cầu và hiệu quả của các chính sách phòng vệ thương mại.

Hòa Phát muốn đầu tư thêm 20.000 tỷ đồng mở rộng sản xuất thép ray, thép đặc biệt

BSC cũng cập nhật tiến độ hàng loạt dự án mở rộng năng lực sản xuất thép của Hòa Phát trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 8/8/2026, Hòa Phát đề xuất mở rộng thêm 76,9 ha tại Khu kinh tế Dung Quất, nâng công suất sản xuất thép ray và thép đặc biệt thêm 2 triệu tấn/năm, với vốn đầu tư bổ sung khoảng 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, dự án nhà máy sản xuất thép ray của Hòa Phát có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, đã được khởi công vào tháng 12/2025 và bắt đầu lắp đặt thiết bị từ tháng 6/2026. Dự án dự kiến cho ra sản phẩm từ quý II/2027.

Hiện nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ các nhà máy thép ray đến từ dự án Dung Quất 1. BSC đánh giá nếu việc mở rộng công suất sản xuất thép ray và thép đặc biệt được thực hiện thành công, Hòa Phát có thể cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận tại Dung Quất.

Bên cạnh đó, nhà máy ống thép Long An với tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, công suất 400.000 tấn/năm, đã đi vào vận hành từ tháng 1/2026 và chính thức khánh thành ngày 18/4/2026.

Dự án nhà máy thép sử dụng công nghệ lò điện hồ quang (EAF) Vàm Cỏ, công suất 700.000 tấn/năm, được khởi công từ tháng 7/2026 tại KCN Cầu cảng Phước Đông và dự kiến chạy thử trong nửa cuối năm 2027.

Riêng dự án nhà máy thép Phú Yên, với tổng vốn đầu tư 86.000 tỷ đồng và công suất 6 triệu tấn/năm, hiện đang tạm dừng.

Theo BSC, ngoại trừ phương án mở rộng nhà máy thép ray mới đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương, các dự án khác đã được đưa vào mô hình dự phóng kinh doanh giai đoạn 2027-2028.