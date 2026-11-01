Tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027 – Đón những cơ hội" do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Phân tích VPBankS nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam có thể bước vào giai đoạn tích cực hơn trong năm tới, sau một năm chịu nhiều sức ép từ những biến động của kinh tế toàn cầu.

Theo vị chuyên gia, năm 2026 chứng kiến những thách thức lớn khi căng thẳng địa chính trị gây ra cú sốc giá dầu, kéo theo lạm phát và xu hướng tăng lãi suất tại nhiều nền kinh tế. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế mà còn tạo sức ép lên dòng vốn và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, triển vọng năm 2027 được kỳ vọng sáng sủa hơn khi nguồn cung dầu phục hồi, áp lực lạm phát dần hạ nhiệt, mở ra dư địa giảm chi phí vốn. Cùng với đó, làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam.

Lãi suất có thể hạ nhiệt từ nửa cuối năm 2027

Một trong những yếu tố được đặc biệt chú ý là khả năng đảo chiều của mặt bằng lãi suất, vốn có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến thị trường chứng khoán trong những năm gần đây.

Theo phân tích tại hội thảo, cú sốc nguồn cung năng lượng trong năm 2026 đã đẩy giá dầu tăng mạnh, khiến áp lực lạm phát quay trở lại. Tuy nhiên, khi sản lượng khai thác phục hồi, thị trường dầu mỏ được dự báo có thể chuyển sang trạng thái dư cung trong nửa đầu năm 2027, qua đó tạo điều kiện để giá dầu giảm dần.

Một số tổ chức lớn dự báo giá dầu Brent có thể lùi về khoảng 77–78 USD/thùng vào quý IV/2027. Nếu kịch bản này diễn ra, áp lực lạm phát toàn cầu có thể giảm bớt, mở ra dư địa điều chỉnh chính sách tiền tệ và hạ chi phí vốn.

Đối với Việt Nam, lãi suất huy động được nhận định đã qua đỉnh, song lãi suất cho vay vẫn ở mức tương đối cao. Nguyên nhân một phần đến từ sự mất cân đối kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và nhu cầu tín dụng, đặc biệt khi nền kinh tế cần lượng vốn trung và dài hạn ngày càng lớn.

Trong kịch bản giá dầu và lạm phát cùng hạ nhiệt, lãi suất huy động có thể bắt đầu giảm từ quý II–III/2027, trong khi lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm dần từ quý III–IV. Điều này sẽ góp phần giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, diễn biến lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán thường có những giai đoạn tăng trưởng mạnh khi mặt bằng lãi suất giảm. Trong giai đoạn tháng 7/2020 đến tháng 12/2021, thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 87%. Giai đoạn lãi suất hạ nhiệt từ năm 2023 đến 2025 cũng đi cùng sự phục hồi của chứng khoán.

Từ những diễn biến trên, VPBankS kỳ vọng việc lãi suất tạo đỉnh và dần hạ nhiệt có thể trở thành một trong những động lực quan trọng giúp thị trường lấy lại đà tăng trưởng trong năm tới.

Lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại tạo thêm động lực

Điểm tích cực được VPBankS nhấn mạnh là dù thị trường chịu sức ép điều chỉnh trong năm 2026, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi mặt bằng định giá đã bị thu hẹp đáng kể. "Định giá thì đang được nén rất là sâu. Lịch sử cho thấy mỗi khi lãi suất tạo đỉnh và quay đầu giảm, thị trường đều bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh (như giai đoạn 2020–2021 tăng 87%, hoặc 2023–2025 tăng 28,8%)", ông Sơn nhận định.

Theo chuyên gia, về dài hạn, diễn biến VN-Index thường có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu giá dầu tiếp tục giảm, lạm phát hạ nhiệt và lãi suất có cơ hội đi xuống, thị trường sẽ có thêm dư địa phục hồi theo đà tăng trưởng lợi nhuận.

"Chỉ cần có một cú hích về xu hướng giá dầu giảm, lãi suất có cơ hội hạ nhiệt thì chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ có dư địa tăng trưởng bám sát xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp về mặt dài hạn", ông Trần Hoàng Sơn nhận định.

Một động lực khác đến từ triển vọng thu hút dòng vốn quốc tế sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng. Theo phần trình bày, năm 2027 có ba mốc đáng chú ý liên quan đến lộ trình giải ngân, vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9.

Việc nâng hạng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thu hút dòng vốn đầu tư thụ động, qua đó tạo thêm nền tảng cho sự trở lại của dòng vốn ngoại trong dài hạn.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, làn sóng đầu tư AI toàn cầu cũng được xem là động lực hỗ trợ tăng trưởng Việt Nam. Nhu cầu phát triển trung tâm dữ liệu, bán dẫn và hạ tầng công nghệ đang thúc đẩy xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện, đồng thời thu hút FDI vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, logistics và khu công nghiệp.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đi kèm những rủi ro. Việc Mỹ đề xuất mức thuế quan lên tới 35% đối với hàng hóa Việt Nam có thể tạo thêm sức ép lên hoạt động xuất khẩu. Dù vậy, chuyên gia kỳ vọng quá trình đàm phán song phương sẽ giúp Việt Nam đạt được mức thuế thấp hơn đáng kể so với đề xuất ban đầu.

Bên cạnh đó, nếu làn sóng đầu tư AI toàn cầu chững lại, dòng vốn công nghệ và FDI cũng có thể chịu ảnh hưởng, qua đó tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Nhìn chung, triển vọng chứng khoán năm 2027 được kỳ vọng tích cực hơn khi những áp lực vĩ mô từng đè nặng lên thị trường dần suy yếu. Trong đó, diễn biến giá dầu và lãi suất sẽ là những biến số quan trọng, còn tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng thu hút dòng vốn sau nâng hạng có thể tạo thêm nền tảng cho quá trình phục hồi.