Tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027 – Đón những cơ hội" do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đã chia sẻ những định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo bà Nga, sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, chất lượng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư và hạ tầng giao dịch, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên, cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, UBCKNN đặt mục tiêu phát triển thị trường ổn định, an toàn, hiệu quả và bền vững, từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Bên cạnh mở rộng quy mô, cơ quan quản lý sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn.

Triển khai CCP đầu năm 2027, tiếp tục rà soát mở rộng room ngoại

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, bà Nga cho biết Bộ Tài chính và UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc theo khuyến nghị của những tổ chức xếp hạng quốc tế nhằm tăng mức độ mở cửa của thị trường.

Theo lãnh đạo UBCKNN, ngày 13/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Cơ quan quản lý đang tiếp tục xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển khai luật và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút dòng vốn trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, UBCKNN định hướng triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hạ tầng thị trường, đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quốc tế trong giai đoạn sau nâng hạng.

Song song với đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt đối với các ngành nghề không thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn, phát triển dòng vốn dài hạn

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế và hạ tầng, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa hàng hóa, nâng cao chất lượng doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch. Đáng chú ý, UBCKNN định hướng thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cùng những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt và quản trị hiệu quả, tham gia niêm yết.

Cùng với mở rộng nguồn hàng, thị trường sẽ tiếp tục được nghiên cứu phát triển các sản phẩm tài chính và chỉ số mới, đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp cũng như khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Một nhiệm vụ khác là cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, hướng đến thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư trong nước, nước ngoài. Theo bà Nga, UBCKNN sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án "Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ" theo Quyết định số 3168 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời tăng cường hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức đầu tư.

Ngoài ra, chuyển đổi số tiếp tục là một trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và nâng cao hiệu quả giám sát thị trường. Đáng chú ý, bà Nga cho biết UBCKNN dự kiến tổ chức lễ ra mắt hệ thống giám sát tổng thể thị trường chứng khoán và kho dữ liệu vào ngày 27/11, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, các giải pháp trên hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng khả năng huy động vốn của doanh nghiệp và củng cố vai trò của thị trường chứng khoán trong hệ thống tài chính quốc gia.