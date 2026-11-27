Định giá tiến gần vùng cao lịch sử

Tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027 – Đón những cơ hội" do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành VPBankS, đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về mặt bằng định giá thị trường chứng khoán Việt Nam, khi một số chỉ tiêu đang tiến gần các vùng cao từng xuất hiện trong quá khứ.

Thay vì chỉ tiếp cận theo hệ số P/E thông thường, ông Dương lựa chọn sử dụng chỉ số E/P (Earnings Yield), tức tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu, được tính bằng nghịch đảo của P/E. Chỉ tiêu này phản ánh tương quan giữa lợi nhuận doanh nghiệp tạo ra và mức giá nhà đầu tư đang trả để sở hữu cổ phiếu.

Theo thống kê được trình bày, E/P của thị trường hiện ở khoảng 9,8%, thậm chí có thể đã vượt 10% sau những phiên điều chỉnh gần đây. Đáng chú ý, chỉ tiêu này đang tiến gần vùng cao từng ghi nhận vào quý IV/2019 và quý IV/2022.

Diễn biến trên phản ánh một thực tế đáng chú ý: lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng trưởng, trong khi giá cổ phiếu có xu hướng giảm, khiến tỷ suất lợi nhuận trên giá thị trường được đẩy lên cao.

Để đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường, VPBankS không chỉ so sánh E/P với quá khứ mà còn đặt chỉ tiêu này trong tương quan với mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng.



Theo đó, chênh lệch giữa E/P của thị trường và mức lãi suất huy động tham chiếu kỳ hạn trên 12 tháng hiện vào khoảng 3 điểm phần trăm, tiến gần mức cao khoảng 3,5 điểm phần trăm từng ghi nhận trong năm 2019.

Khoảng cách này cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu đang ở mức đáng chú ý khi đặt cạnh chi phí cơ hội từ tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, E/P chỉ là thước đo định giá dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp, không đồng nghĩa với mức lợi tức tiền mặt nhà đầu tư chắc chắn nhận được.

Đáng chú ý, theo quan sát lịch sử của VPBankS, những thời điểm E/P đạt đỉnh thường cách thời điểm lãi suất huy động đạt đỉnh khoảng 2–3 tháng. Mối liên hệ này khiến diễn biến lãi suất trở thành một trong những yếu tố đáng theo dõi đối với triển vọng thị trường trong năm 2027.

Trong khi định giá thu hẹp, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Theo thống kê của VPBankS, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng khoảng 48% trong 9 tháng đầu năm 2026. Nếu điều chỉnh ảnh hưởng từ những doanh nghiệp quy mô quá lớn và mức độ tập trung lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng được ước tính ở mức khoảng 28%.

Đáng chú ý, sự cải thiện không chỉ tập trung ở một vài doanh nghiệp đầu ngành. Trong 16 ngành phi tài chính được thống kê, có tới 14 ngành ghi nhận doanh thu tăng trưởng, trong khi 11 ngành duy trì hoặc cải thiện biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ.

Điều này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận có sự hỗ trợ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, tạo nền tảng cho việc đánh giá lại mức độ hấp dẫn của thị trường sau những nhịp điều chỉnh.

Những nhóm ngành có định giá đáng chú ý

Từ bức tranh chung, VPBankS tiếp tục đi sâu vào định giá từng nhóm ngành, không chỉ dựa trên mức P/E hay P/B so với quá khứ mà còn đặt trong tương quan với tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn.

Theo đó, 13 trong số 16 nhóm ngành được thống kê đang có hệ số PEG dưới 1. Đây là chỉ tiêu so sánh P/E với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cho thấy mặt bằng định giá của nhiều nhóm ngành đang ở mức tương đối thấp so với triển vọng tăng trưởng được sử dụng trong mô hình.

Đáng chú ý, khi đối chiếu P/B hiện tại với P/B hợp lý được ước tính dựa trên khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), một số nhóm ngành lớn cũng xuất hiện những tín hiệu hấp dẫn.

Cụ thể, nhóm ngân hàng được ghi nhận có P/B thấp hơn mức hợp lý theo mô hình VPBankS. Một số ngành khác như hóa chất, tài nguyên cơ bản, bán lẻ, điện nước và công nghệ thông tin cũng đang ở mức thấp hơn hoặc tiệm cận ngưỡng tham chiếu này.

Ngoài ra, khi so sánh E/P với chi phí vốn chủ sở hữu ước tính, ba nhóm ngành gồm ngân hàng, tài nguyên cơ bản và điện nước có tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu ngang bằng hoặc cao hơn chi phí vốn tương ứng.

Những kết quả trên cho thấy mức độ hấp dẫn của thị trường không chỉ đến từ việc giá cổ phiếu đã giảm so với trước đây, mà còn được phản ánh qua tương quan giữa định giá, khả năng sinh lời và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Dù vậy, ông Dương lưu ý rằng định giá hấp dẫn cùng tăng trưởng lợi nhuận mới là những điều kiện nền tảng. Để thị trường bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn, vẫn cần thêm những yếu tố hỗ trợ từ môi trường vĩ mô, đặc biệt là khả năng đảo chiều của mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.