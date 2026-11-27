Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Visa vinh danh với 4 giải thưởng gồm Leadership in Card Activation (Dẫn đầu xu hướng thúc đẩy chi tiêu thẻ), Category-Reinventing Marketing Award (Đổi mới sáng tạo về Marketing), Digital Pioneer (Tiên phong về kỹ thuật số) và Visa Data & AI Innovation Partner of the Year (Đối tác của năm trong đổi mới sáng tạo về Dữ liệu và AI). Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới của ngân hàng trên nhiều phương diện, từ phát triển thị trường, sáng tạo marketing, chuyển đổi số đến ứng dụng dữ liệu và AI trong lĩnh vực thẻ.

Quan trọng hơn, giải thưởng này không chỉ phản ánh những sáng kiến riêng lẻ mà còn cho thấy định hướng phát triển nhất quán của VIB trong mảng thẻ: chuyển dịch từ cạnh tranh bằng số lượng sản phẩm và ưu đãi sang kiến tạo trải nghiệm thanh toán linh hoạt, cá nhân hóa, gắn liền với nhu cầu và phong cách sống của khách hàng.

Từ thúc đẩy chi tiêu thẻ đến tái định nghĩa cách khách hàng trải nghiệm sản phẩm

Với giải thưởng Leadership in Card Activation, VIB được ghi nhận ở một trong những khâu quan trọng của hành trình phát triển thẻ: thúc đẩy khách hàng chuyển từ trạng thái phát hành sang sử dụng thẻ thường xuyên. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, số lượng thẻ phát hành không còn là thước đo duy nhất. Khả năng duy trì tần suất giao dịch và đưa các tiện ích thẻ vào đời sống hàng ngày mới là yếu tố tạo nên giá trị dài hạn của một hệ sinh thái thẻ.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động phát hành, VIB theo đuổi cách tiếp cận xuyên suốt hành trình khách hàng, kết hợp giữa sản phẩm, công nghệ, ưu đãi và các chương trình tương tác. Chiến lược này hướng đến việc đưa thẻ tín dụng trở thành công cụ thanh toán gắn bó với những nhu cầu chi tiêu thường ngày, từ mua sắm, ăn uống, giáo dục đến du lịch và giao dịch quốc tế, cho đến những kế hoạch tài chính lớn hơn.

Song song với đó, giải thưởng Category-Reinventing Marketing Award ghi nhận cách VIB đổi mới phương thức kết nối với khách hàng thông qua những ý tưởng marketing sáng tạo và độc đáo.

VIB One Card là ví dụ tiêu biểu với chiến dịch marketing tổng thể với thông điệp "ONE là ĐỦ". Đây là dòng thẻ đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm mang đến trải nghiệm tài chính đơn giản và thuận tiện hơn cho người dùng. Thay vì cung cấp một danh sách quyền lợi cố định, sản phẩm cho phép khách hàng lựa chọn và thay đổi tối đa 3 trong 5 nhóm chi tiêu được hoàn tiền, với mức hoàn lên đến 9%.

Thông điệp "Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là Đủ" phản ánh triết lý phát triển sản phẩm hướng đến sự tinh gọn và cá nhân hóa: giảm sự phức tạp trong quản lý nhiều thẻ, đồng thời tập trung quyền lợi vào những nhu cầu thực sự quan trọng với mỗi khách hàng.

Cách tiếp cận này còn được thể hiện qua chiến dịch "Thu cũ, Đổi mới", biến những chiếc thẻ đã qua sử dụng thành chất liệu sáng tạo cho một tác phẩm sắp đặt vừa ghi nhận Kỷ lục Việt Nam: Tấm thẻ VIB One Card lớn nhất Việt Nam được tạo nên từ những chiếc thẻ cũ. Qua đó, marketing không chỉ dừng ở việc truyền tải tính năng mà còn tạo sự tham gia và gắn kết của khách hàng với thương hiệu.

Tiên phong công nghệ: Khi một chiếc thẻ đáp ứng nhiều nhu cầu tài chính

Ở khía cạnh công nghệ, VIB là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản phẩm và dịch vụ thẻ, hướng đến đơn giản hóa quy trình và gia tăng quyền chủ động cho khách hàng.

Ngay từ bước đăng ký, khách hàng có thể mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng MyVIB và Max, với thời gian phê duyệt khoảng 15-30 phút. Sau khi được cấp thẻ, khách hàng nhận thông tin thẻ ảo để sử dụng ngay cho các giao dịch trực tuyến mà không cần chờ nhận thẻ vật lý. Trong quá trình sử dụng, các thao tác như quản lý thẻ, theo dõi chi tiêu theo thời gian thực, thanh toán dư nợ, chuyển đổi trả góp, thay đổi hạn mức hay thiết lập các tiện ích khác đều có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng.

Không chỉ số hóa quy trình, VIB còn đưa công nghệ vào việc phát triển những phương thức thanh toán linh hoạt hơn. Tiêu biểu là VIB PayFlex, ứng dụng công nghệ Visa Flex Credential, cho phép khách hàng sử dụng một chiếc thẻ vật lý để lựa chọn nguồn tiền thanh toán từ tài khoản tín dụng hoặc tài khoản thanh toán tùy theo nhu cầu của từng giao dịch. Việc quản lý và chuyển đổi được thực hiện trên MyVIB mà không cần phát hành thêm thẻ mới.

Bên cạnh đó, VIB liên tục đổi mới hệ sinh thái sản phẩm thẻ theo hướng cá nhân hóa và tối ưu trải nghiệm. VIB One Card cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và thay đổi các nhóm chi tiêu được hoàn tiền, trong khi Max Card cho phép khách hàng chủ động đăng ký và điều chỉnh gói hội viên theo ưu tiên tại mỗi giai đoạn nhất định. Mỗi dòng thẻ được phát triển theo một định hướng riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị từ mỗi giao dịch.

Dữ liệu và AI – nền tảng cho thế hệ thẻ cá nhân hóa

Giải thưởng Visa Data & AI Innovation Partner of the Year là sự ghi nhận cho định hướng ứng dụng dữ liệu và AI ngày càng sâu rộng trong chiến lược phát triển thẻ của VIB.

Trong lĩnh vực tài chính, dữ liệu giúp ngân hàng hiểu rõ hơn hành vi chi tiêu, từ đó thiết kế quyền lợi và trải nghiệm phù hợp với từng nhóm khách hàng. Khi kết hợp với AI, khả năng cá nhân hóa được mở rộng, chuyển từ việc phân nhóm người dùng sang phát triển những tính năng có thể tùy chỉnh theo sở thích và nhu cầu riêng.

VIB đã đưa tư duy này vào thực tiễn với tính năng cá nhân hóa thiết kế thẻ tín dụng bằng AI tạo sinh (GenAI). Thay vì lựa chọn giữa những mẫu thẻ có sẵn, khách hàng có thể tự sáng tạo hình ảnh trên thẻ theo sở thích và dấu ấn cá nhân. Sáng kiến này từng được Visa vinh danh với giải thưởng Breakthrough Personalization with AI.

Cùng với đó, các sản phẩm như Max Card và One Card cho thấy dữ liệu và công nghệ đang được chuyển hóa thành những quyền lợi thiết thực hơn, giúp khách hàng chủ động điều chỉnh trải nghiệm thẻ theo sự thay đổi trong nhu cầu chi tiêu.

Bốn giải thưởng từ Visa tiếp tục khẳng định chiều sâu hợp tác giữa VIB và Visa, từ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ đến mở rộng hệ sinh thái thanh toán và đặc quyền dành cho khách hàng.

Bên cạnh các dòng thẻ được thiết kế theo xu hướng cá nhân hóa, năm 2026, VIB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ cùng Visa với Click to Pay – thanh toán trực tuyến chỉ trong một thao tác; Visa Installment Solutions – hỗ trợ chuyển đổi trả góp 0% cho giao dịch ở nước ngoài; cùng dịch vụ đặt phòng chờ sân bay ngay trên MyVIB. Qua đó, trải nghiệm thẻ được chăm chút xuyên suốt từ thao tác thanh toán, quản lý chi tiêu đến những tiện ích trong mỗi hành trình.

Hợp tác giữa hai bên còn mở rộng sang các lĩnh vực giải trí và phong cách sống. Thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu của Visa, VIB mang đến cho chủ thẻ cơ hội tiếp cận những sự kiện quốc tế được quan tâm như FIFA World Cup, BTS World Tour 2026 và lễ trao giải MAMA 2026. Những giá trị cộng thêm này cho thấy thẻ tín dụng ngày nay không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với những trải nghiệm họ yêu thích.

Từ đổi mới công nghệ, cá nhân hóa sản phẩm đến gia tăng đặc quyền, VIB tiếp tục theo đuổi chiến lược "Dẫn đầu xu thế thẻ", hướng đến biến mỗi chiếc thẻ thành một công cụ tài chính linh hoạt, mang lại giá trị thiết thực và gắn bó hơn với cuộc sống của khách hàng.