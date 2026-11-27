Theo dự báo của Global Market Insights (GMI), thị trường phần mềm ngân hàng bên thứ ba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt 32,3 tỷ USD vào năm 2035, tăng từ mức 8,9 tỷ USD năm 2025. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất khu vực, với doanh thu đạt 4,6 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tăng trưởng bình quân 15,4% mỗi năm. Động lực chủ yếu đến từ việc phổ cập thanh toán số và nhu cầu đầu tư vào phần mềm ngân hàng lõi, xử lý thanh toán, phòng chống gian lận và đối soát giao dịch.

Bên cạnh đó, Indonesia, Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Thái Lan cũng đóng góp vào tăng trưởng chung nhờ sự phát triển của ngân hàng số và quá trình hiện đại hóa hệ thống thanh toán.

Trên phạm vi toàn cầu, thị trường phần mềm ngân hàng bên thứ ba dự kiến tăng từ 36,1 tỷ USD năm 2025 lên 112,4 tỷ USD năm 2035. Trong đó, phần mềm ngân hàng lõi chiếm 30,2% doanh thu năm 2025, tương đương 10,9 tỷ USD; phần mềm xử lý thanh toán đạt 7,3 tỷ USD và phần mềm tuân thủ, quản trị rủi ro đạt 6,3 tỷ USD.

Thị trường phần mềm ngân hàng bên thứ ba dự kiến tăng mạnh (Nguồn: GMI)

Cũng theo GMI, phân khúc phần mềm ngân hàng dựa trên nền tảng điện toán đám mây được dự báo tăng từ 14,2 tỷ USD năm 2025 lên 51,3 tỷ USD năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép 14,1% mỗi năm. Xu hướng này phản ánh nhu cầu chuyển dịch sang các nền tảng công nghệ linh hoạt, có khả năng mở rộng và tích hợp nhanh.

Khảo sát của GMI với 35 nhà hoạch định công nghệ ngân hàng tại Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam trong quý I/2025 cho thấy, 71% số người tham gia xác định phần mềm phục vụ tuân thủ quy định là ưu tiên ngân sách công nghệ hàng đầu trong 18 tháng tiếp theo. Điều này cho thấy các ngân hàng ngày càng chú trọng đầu tư những giải pháp hỗ trợ giám sát, quản trị và kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, GMI cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về quy định pháp lý, hệ thống thanh toán và yêu cầu quản lý dữ liệu giữa các quốc gia vẫn là những rào cản đối với tăng trưởng thị trường. Đây cũng là những vấn đề cần được các ngân hàng Việt Nam lưu ý trong quá trình lựa chọn giải pháp công nghệ và hợp tác với các nhà cung cấp quốc tế.