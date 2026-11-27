Tính đến phiên 26/11/2026, chỉ 8 mã ngân hàng còn giữ được sắc xanh so với cuối năm 2025. Mức giảm của nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng không nhỏ. Một nửa số cổ phiếu ngân hàng đã mất hơn 10% giá trị, tức giảm mạnh hơn VNIndex trong cùng khoảng thời gian.

Cổ phiếu ngân hàng từ đầu năm đến 26/11/2026 Thay đổi giá từ 31/12/2025 đến 26/11/2026 Chạm vào từng mã để xem giá MSB HOSE +58,5% 10.350 đồng (31/12/2025) → 16.400 đồng (26/11/2026) ABB UPCoM +31,0% 12.750 đồng (31/12/2025) → 16.700 đồng (26/11/2026) STB HOSE +18,4% 58.000 đồng (31/12/2025) → 68.700 đồng (26/11/2026) NVB HNX +6,6% 13.600 đồng (31/12/2025) → 14.500 đồng (26/11/2026) SGB UPCoM +6,5% 12.400 đồng (31/12/2025) → 13.200 đồng (26/11/2026) NAB HOSE +6,4% 11.940 đồng (31/12/2025) → 12.700 đồng (26/11/2026) SSB HOSE +2,9% 14.480 đồng (31/12/2025) → 14.900 đồng (26/11/2026) OCB HOSE +0,2% 10.380 đồng (31/12/2025) → 10.400 đồng (26/11/2026) VAB HOSE −4,4% 9.410 đồng (31/12/2025) → 9.000 đồng (26/11/2026) BAB HNX −5,1% 10.640 đồng (31/12/2025) → 10.100 đồng (26/11/2026) ACB HOSE −5,8% 20.690 đồng (31/12/2025) → 19.500 đồng (26/11/2026) HDB HOSE −6,4% 22.860 đồng (31/12/2025) → 21.400 đồng (26/11/2026) VPB HOSE −11,8% 22.330 đồng (31/12/2025) → 19.700 đồng (26/11/2026) MBB HOSE −12,6% 20.260 đồng (31/12/2025) → 17.700 đồng (26/11/2026) TCB HOSE −13,8% 22.800 đồng (31/12/2025) → 19.650 đồng (26/11/2026) VCB HOSE −14,2% 57.080 đồng (31/12/2025) → 48.950 đồng (26/11/2026) VIB HOSE −15,4% 15.370 đồng (31/12/2025) → 13.000 đồng (26/11/2026) TPB HOSE −16,5% 14.370 đồng (31/12/2025) → 12.000 đồng (26/11/2026) CTG HOSE −16,5% 35.210 đồng (31/12/2025) → 29.400 đồng (26/11/2026) LPB HOSE −19,0% 39.500 đồng (31/12/2025) → 32.000 đồng (26/11/2026) BID HOSE −19,1% 35.990 đồng (31/12/2025) → 29.100 đồng (26/11/2026) PGB UPCoM −23,5% 11.510 đồng (31/12/2025) → 8.800 đồng (26/11/2026) EIB HOSE −30,8% 21.300 đồng (31/12/2025) → 14.750 đồng (26/11/2026) SHB HOSE −37,4% 16.130 đồng (31/12/2025) → 10.100 đồng (26/11/2026)



Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB của Vietcombank, BID của BIDV, CTG của VietinBank, MBB, VPB của VPBank, LPB của LPBank, TCB của Techcombank đều giảm giá mạnh trong năm qua.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, ACB và HDB của HDBank là hai cái tên chống chịu tốt hơn, với mức giảm lần lượt 5,8% và 6,4%, nhẹ hơn mức giảm của VN-Index.

Ghi nhận mức điều chỉnh sâu nhất nhóm ngân hàng là SHB với mức giảm tới 37%, khiến thị giá lùi từ hơn 16.000 đồng về quanh mốc mệnh giá 10.000 đồng/cp. EIB của Eximbank giảm 30,8% về 14.750 đồng/cp, tiếp theo là PGB trên UPCoM với mức giảm 23,5%.

Tuy nhiên giữa bức tranh chung kém sáng, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn có diễn biến tích cực. Trong đó, cổ phiếu MSB tăng mạnh nhất ngành ngân hàng với mức tăng 58,5% kể từ đầu năm. Cổ phiếu ABB của ABBank cũng khá tích cực khi tăng 31%, STB của Sacombank tăng hơn 18%. Một số mã khác như NVB, SGB, NAB tăng hơn 6%.

Từ đầu năm đến nay, ba ngân hàng đã chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE gồm KLB của Kienlongbank (ngày 15/1), VBB của VietBank (ngày 14/7) và BVB của BVBank (ngày 21/7). Tính đến phiên 26/11, cả ba cổ phiếu đều đang đứng dưới giá chào sàn.

Trong đó, BVB giảm mạnh hơn cả, mất 21,1% so với giá tham chiếu 13.100 đồng/cp trong phiên chào sàn. VBB giảm 16,9% so với giá chào sàn 13.300 đồng/cp. KLB có mức giảm nhẹ hơn, khoảng 8,1% so với giá chào sàn 16.200 đồng/cp.

3 ngân hàng chuyển từ UPCoM lên HOSE So với giá chào sàn HOSE, đến 26/11/2026 BVB lên HOSE 21/7 −21,1% VBB lên HOSE 14/7 −16,9% KLB lên HOSE 15/1 −8,1%



Theo chuyên gia, định giá cổ phiếu ngân hàng đang ở mức thấp đến khó tin. Tại một hội thảo mới đây, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam cho rằng cổ phiếu ngân hàng đang được định giá như thể năm 2026 là một năm rất tệ, trong khi nền kinh tế thực vẫn tăng trưởng tốt. Theo ông, cổ phiếu ngân hàng hiện giao dịch quanh 1 lần giá trị sổ sách (P/B) và khoảng 7 lần lợi nhuận (P/E), dù ROE bình quân của ngành vào khoảng 18%. Trong khi đó, năm 2012, khi nợ xấu được ước tính lên tới khoảng 25%, cổ phiếu ngân hàng vẫn giao dịch ở mức P/B 1,4 lần với ROE chỉ quanh 12%. "Bây giờ cổ phiếu ngân hàng còn rẻ hơn cả năm 2012!", ông Tuấn nhận định, đồng thời cho rằng mức định giá hiện nay cũng thấp hơn cả giai đoạn Covid hay thời điểm xảy ra vụ Vạn Thịnh Phát.