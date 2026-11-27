Theo đó, ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire - Giám đốc Tài chính Tập đoàn kiêm Phó tổng giám đốc sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới.

Gia nhập Techcombank từ năm 2022, ông Alex đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định và triển khai chiến lược tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường năng lực quản trị tài chính và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững của Ngân hàng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Khối Tài chính Kế hoạch đã thúc đẩy nhiều chương trình chuyển đổi quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, với chuyên môn sâu rộng về quản trị tài chính, quản lý vốn, hiệu quả kinh doanh và chiến lược tài chính. Trước khi gia nhập Techcombank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại HSBC ở Pháp, Vương quốc Anh, Hồng Kông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển sự nghiệp của ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire, đồng thời thể hiện cam kết của Techcombank trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo có năng lực quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái tài chính hiện đại tại Việt Nam. Việc luân chuyển lãnh đạo cấp cao cũng là một thông lệ quản trị được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng nhằm mở rộng năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới và đảm bảo tính kế thừa trong chiến lược phát triển dài hạn.