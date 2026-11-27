Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí và các Đồng chí Phạm Minh Chính, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương đã tới tham quan Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Chứng khoán, nhằm giới thiệu chặng đường phát triển, những thành tựu nổi bật cũng như tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; AHLĐ. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đại biểu tham quan tại sự kiện

Bên cạnh việc giới thiệu thành tựu trong nước, không gian triển lãm còn hướng tới quảng bá hình ảnh và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam tới các nhà đầu tư, định chế tài chính và đối tác quốc tế; tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi, kết nối với các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm mang đến bức tranh đa dạng về hoạt động của các định chế tài chính, công ty chứng khoán và doanh nghiệp trên thị trường. Sự hiện diện của các đơn vị không chỉ thể hiện sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với ngành Chứng khoán mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; AHLĐ-TS. Nguyễn Thị Phương Thảo và các đại biểu chụp hình lưu niệm



Với chủ đề "Vững tầm vóc mới", không gian triển lãm tái hiện hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam.

Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong việc tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, hướng tới xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.