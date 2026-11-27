Cập nhật lúc 14h20 ngày 27/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với khảo sát buổi sáng. Giá bán vàng miếng SJC tăng thêm từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vàng nhẫn tại SJC tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng.

So với cuối phiên hôm qua, giá bán vàng miếng SJC tăng từ 1-1,5 triệu đồng/lượng tại cả 5 thương hiệu được khảo sát. Giá vàng nhẫn cũng tăng tại hầu hết thương hiệu, ngoại trừ giá mua vào tại PNJ.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126,8-133 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130,5-135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được nâng lên mức 129-134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130,5-135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129-134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129-135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129-134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130,5-135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130,8 triệu đồng/lượng tại SJC, thấp nhất là 126,8 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC cũng niêm yết mức cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 133 triệu đồng/lượng, chênh 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá mua vào cao nhất thuộc về SJC với 131 triệu đồng/lượng, thấp nhất tại Bảo Tín Minh Châu với 129 triệu đồng/lượng, chênh 2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức 136 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với bốn thương hiệu còn lại.

14h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 131 136 PNJ 126,8 133 130,5 135,5 DOJI 129 134 130,5 135,5 Bảo Tín Minh Châu 129 134 129 135,5 Bảo Tín Mạnh Hải 129 134 130,5 135,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.656 USD/ounce, tăng mạnh 2,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

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Cập nhật lúc 9h30 sáng 27/11, giá vàng miếng SJC tại phần lớn thương hiệu được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng sau khi đi ngang vào đầu phiên. Trong khi đó, giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều, với mức tăng 300.000 đồng/lượng tại SJC và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua tại PNJ.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,6-134,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126,3-132,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-134,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,6 triệu đồng/lượng tại SJC, thấp nhất là 126,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC cũng niêm yết mức cao nhất là 134,6 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá mua vào cao nhất là 129,8 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ và DOJI, thấp nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, chênh 1,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết mức 134,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Mạnh Hải.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,6 134,6 129,8 134,8 PNJ 126,3 132,5 129,8 134,8 DOJI 128,5 133,5 129,8 134,8 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,8 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,5 134,5

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Mở đầu phiên giao dịch sáng 27/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục duy trì ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 132,5-134,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26/11, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tăng từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 1,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 129,5 134,5 PNJ 127 132,5 129,5 134,5 DOJI 128,5 133,5 129,5 134,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,5 134,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.566 USD/ounce, giảm 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng giảm nhẹ khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực lên kim loại quý.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, cho biết giá vàng giao ngay đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.500 USD/ounce. Theo ông, vàng khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed đang tiến gần đến cuối chu kỳ tăng lãi suất.

Vị chuyên gia nhận định đà tăng của vàng có thể tiếp tục bị hạn chế. Tuy nhiên, làn sóng giảm nắm giữ tài sản rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu, cùng với hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý này.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy lạm phát tại Mỹ. Trong tháng 10, chỉ số đo lường lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ cuối năm 2023. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027.

Trước đó, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng ba năm vào tháng 9.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại TD Securities cho rằng với những rủi ro hiện hữu, vẫn còn quá sớm để khẳng định giá vàng nói riêng và nhóm kim loại quý nói chung đã chạm đáy.

Tuy nhiên, về dài hạn, TD Securities đánh giá vàng và các kim loại quý khác vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể. Giá vàng có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027, khi giới đầu tư bắt đầu tính đến khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, HSBC cảnh báo sự suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán có thể khiến giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã công bố một loạt biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).