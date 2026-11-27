Nguy cơ mất tiền từ những thao tác tưởng chừng vô hại

Thời gian qua, sự xuất hiện của các bộ công cụ khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS của Apple – điển hình là DarkSword và Coruna – đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc bảo đảm an toàn thông tin và tài sản của người dùng ngân hàng số.

Theo báo cáo công bố trong tháng 3/2026 của Google Threat Intelligence Group (GTIG), DarkSword đã được nhiều nhóm tin tặc sử dụng từ ít nhất tháng 11/2025, kết hợp tới 6 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng để xâm nhập sâu vào hệ điều hành iPhone, cho phép thu thập thông tin cá nhân, tin nhắn và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác. Trong khi DarkSword nhắm trực tiếp vào các thiết bị chạy iOS từ 18.4 đến 18.7 (và phần mã độc thực thi sau xâm nhập cũng tương thích với các phiên bản thấp hơn), báo cáo của GTIG đồng thời cảnh báo về Coruna – một bộ công cụ khai thác qua website có cơ chế lây nhiễm tương tự nhưng nhắm thẳng vào dải phiên bản cũ hơn từ iOS 13.0 đến 17.2.1. Điều này cho thấy không chỉ iOS 18 mà toàn bộ các thiết bị đang chạy iOS 15, 16, 17 đều nằm trong tầm ngắm tấn công, thậm chí đối mặt với rủi ro cao hơn do đã ngừng nhận bản vá lỗi định kỳ từ Apple.

Điểm đặc biệt nguy hiểm của hình thức tấn công này là thiết bị có thể bị xâm nhập mà người dùng không hề hay biết. Những hoạt động thường ngày như đọc tin tức, xem phim, chơi game hay nhấn vào quảng cáo đều tiềm ẩn rủi ro nếu người dùng vô tình truy cập trang web kém an toàn trên thiết bị chưa vá lỗi bảo mật, mở đường cho mã độc âm thầm theo dõi thao tác và tự động đọc trộm mã OTP gửi về máy. Chính vì cơ chế tự động đánh cắp dữ liệu ngầm này, việc không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay không cài đặt ứng dụng lạ dù rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để bảo vệ người dùng.

Không nên trì hoãn việc cập nhật hệ điều hành

Theo Google, các lỗ hổng bảo mật bị những bộ công cụ này khai thác đã được Apple khắc phục thông qua các bản cập nhật bảo mật, đặc biệt là khi phát hành iOS 26.3 và các bản vá dành cho từng dòng thiết bị. Các chuyên gia Google đặc biệt khuyến cáo người dùng nâng cấp thiết bị lên phiên bản iOS mới nhất được hỗ trợ để vá triệt để các lỗ hổng bảo mật.

Về phía Apple, hãng nhấn mạnh việc duy trì phần mềm ở phiên bản mới nhất là biện pháp quan trọng hàng đầu để giữ an toàn cho thiết bị. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn có tâm lý ngại cập nhật vì lo điện thoại chạy chậm, đầy bộ nhớ, xung đột ứng dụng hoặc đơn giản là cho rằng máy vẫn hoạt động bình thường nên chưa cần nâng cấp. Đây là thói quen cần thay đổi, đặc biệt với những khách hàng thường xuyên giao dịch trực tuyến hoặc duy trì số dư lớn trong tài khoản.

Người dùng cũng cần hiểu rằng cập nhật hệ điều hành không đồng nghĩa với việc phải đổi điện thoại mới, bởi nhiều dòng iPhone đời cũ vẫn được Apple hỗ trợ các bản vá bảo mật riêng. Theo thông tin trên trang hỗ trợ chính thức của Apple, bên cạnh việc phát hành iOS 27.2.1 và iOS 26.7.3, hãng còn tung ra các bản cập nhật bảo mật dành cho thiết bị đời cũ như iOS 18.7.12 (cho iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR) hay các bản vá mở rộng trên iOS 16 và iOS 15 dành cho các dòng máy thế hệ trước.

Tại Việt Nam, ông Đinh Văn Mạnh, chuyên gia thuộc Trung tâm An toàn, bảo mật thông tin FPT (FPT IS), lưu ý rằng khả năng bảo mật của iPhone luôn gắn liền với việc cập nhật phần mềm kịp thời. Chuyên gia FPT IS nhận định việc mã nguồn các công cụ khai thác như DarkSword bị phát tán công khai có thể khiến nhiều nhóm tội phạm mạng tiếp cận và sử dụng để mở rộng quy mô tấn công, do đó việc chủ động cài đặt các bản vá lỗi càng trở nên cấp thiết.

Ngân hàng cần tăng cường các biện pháp kiểm soát bảo mật để bảo vệ khách hàng

Trước nguy cơ từ các bộ công cụ khai thác lỗ hổng iOS như DarkSword và Coruna, nhiều ngân hàng trong nước đã phát đi cảnh báo, khuyến nghị khách hàng sử dụng iPhone nhanh chóng cập nhật hệ điều hành. Trong bối cảnh các thủ đoạn tấn công mạng ngày càng tinh vi, bên cạnh việc khuyến cáo, các ngân hàng cần chủ động triển khai nhiều lớp phòng vệ, bao gồm việc kiểm soát phiên bản hệ điều hành của thiết bị khi đăng nhập ứng dụng.

Việc yêu cầu khách hàng nâng cấp iOS, thậm chí tạm thời hạn chế giao dịch trên các thiết bị chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, có thể gây bất tiện trong ngắn hạn nhưng là biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản cho chính người dùng. Ở góc độ an ninh mạng, chuyên gia FPT IS cũng khuyến nghị các tổ chức tài chính xây dựng chính sách kiểm soát phiên bản iOS tối thiểu, bắt buộc cập nhật đối với các thiết bị tiềm ẩn rủi ro.

Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, mỗi ngân hàng có thể áp dụng lộ trình kiểm soát sớm hay muộn khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ tài sản khách hàng. Cần lưu ý rằng, việc một ứng dụng vẫn cho phép đăng nhập trên hệ điều hành cũ không đồng nghĩa với việc thiết bị đó đã an toàn trước mã độc.

Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Để hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin và mất an toàn tài khoản ngân hàng, người dùng iPhone cần lưu ý:

Cập nhật hệ điều hành kịp thời: Kiểm tra và nâng cấp ngay lên phiên bản iOS mới nhất mà thiết bị hỗ trợ qua mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, đồng thời bật chế độ tự động cập nhật bản vá bảo mật.

Hạn chế rủi ro từ trình duyệt và ứng dụng: Không truy cập đường link lạ, quảng cáo đáng ngờ, website xem phim lậu hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nhận diện dấu hiệu bất thường và kiểm tra tài khoản qua kênh độc lập: Cảnh giác nếu điện thoại đột nhiên nóng máy, hao pin nhanh, giật lag hoặc tự thao tác; đồng thời thường xuyên kiểm tra biến động số dư để kịp thời phát hiện các khoản trừ tiền bất thường.

Khóa dịch vụ và phong tỏa tài khoản khẩn cấp: Khi nghi ngờ điện thoại bị nhiễm mã độc hoặc phát hiện giao dịch lạ, liên hệ ngay với ngân hàng, yêu cầu khóa dịch vụ ngân hàng số và phong tỏa tài khoản kịp thời.

An toàn trong giao dịch số không chỉ phụ thuộc vào hệ thống bảo mật của ngân hàng mà còn phụ thuộc trực tiếp vào "sức khỏe" thiết bị của người dùng. Chủ động cập nhật các bản vá lỗi kịp thời chính là lá chắn thiết thực nhất giúp mỗi người tự bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên không gian mạng.