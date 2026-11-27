Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được ký ban hành Chỉ thị 31-CT/TU ngày 26/11/2026 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

TPHCM đồng loạt khởi công nâng cấp các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn vào sáng 27/11. Ảnh: T.Luân

Chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được TPHCM xác định là nhiệm vụ cấp bách trong thời gian còn lại của năm 2026. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Theo Chỉ thị này, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 15-NQ/TU, để hoàn thành 3 mục tiêu: tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Để đạt được các mục tiêu lớn, chỉ thị của Thành ủy TPHCM yêu cầu rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch.

Đồng thời, khẩn trương xử lý các hồ sơ, dự án đủ điều kiện để tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng ngay trong năm 2026.

Công trường thi công tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ dài 53 km vào thời điểm cuối năm. Ảnh: TL

Các sở, ban ngành, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời; đồng thời chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Thành ủy TPHCM xác định, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư, xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

"Tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với thành phố; đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành", nội dung Chỉ thị 31-CT/TU nêu.

Bên cạnh đó, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án; ưu tiên các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công theo mục tiêu, tiến độ đã đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Trong đó, tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12 năm 2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Để chuẩn bị chu đáo cho Tết Nguyên đán 2027, Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các đối tượng khó khăn; bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu.