Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng từ 89 lên 85 thế giới

Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Hộ chiếu và thị thực (visa) là hai giấy tờ thông hành quan trọng nhất để bạn nhập cảnh vào quốc gia hay vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Một trong những vấn đề được các tín đồ du lịch quan tâm nhất chính là việc xin thị thực nhập cảnh ở các quốc gia.

Với dữ liệu lịch sử kéo dài 19 năm, Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. Nhờ đó, Henley Passport Index được xem là công cụ tham chiếu quan trọng để công dân toàn cầu và các quốc gia đánh giá vị thế hộ chiếu của mình trên bản đồ di chuyển quốc tế.

Theo bảng xếp hạng của Henley & Partners cập nhật tháng 11/2026, Việt Nam hiện đồng hạng 85 với Chad, Comoros, Guinea-Bissau và Jordan. So với tháng 12/2025, khi hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90, vị trí hiện tại cao hơn 5 bậc.

So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Singapore tiếp tục dẫn đầu thế giới với 193 điểm đến, Malaysia đứng thứ 6, Thái Lan thứ 64, Indonesia thứ 67 và Philippines thứ 72. Với vị trí 85, Việt Nam đứng trên Campuchia (hạng 88), Lào (hạng 90) và Myanmar (hạng 92).

Trong 50 điểm đến có 24 điểm đến miễn thị thực, gồm những lựa chọn quen thuộc như Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. 23 điểm đến áp dụng hình thức cấp thị thực tại cửa khẩu, trong đó có Maldives, Nepal và Ai Cập. Ba điểm đến còn lại là Kenya, Seychelles và Sri Lanka, nơi du khách cần giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Theo phương pháp của Henley, một điểm đến có thể được tính nếu người mang hộ chiếu được miễn thị thực, có thể xin visa tại cửa khẩu, nhận giấy phép nhập cảnh dành cho khách hoặc sử dụng ETA theo tiêu chí của bảng xếp hạng. Các điểm đến yêu cầu thị thực điện tử (e-visa) được phê duyệt trước khi khởi hành nằm ngoài cách tính này.

Một thay đổi đáng chú ý trong năm nay là chính sách của Nga. Theo đó, từ 15/10/2026 đến 15/10/2027, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực khi đến Nga và lưu trú tối đa 30 ngày cho các mục đích như du lịch, thăm thân hoặc công tác. Người đến Nga để lao động, học tập hoặc cư trú vẫn cần thực hiện thủ tục thị thực tương ứng.