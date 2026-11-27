Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.

"Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố", Thủ tướng cho hay.



Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh:VGP)

Trước đó, tối ngày 25/11/2026 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cụ thể, 14 nền kinh tế bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Ngay sau đó, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức.

Theo đó, USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng. Cơ quan này cũng sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc bắt đầu từ ngày 25/1/2027.

Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027. Mức thuế áp dụng tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức thuế tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ nếu USTR xác định rằng đã có những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các hành vi, chính sách hoặc thông lệ/thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí; đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách và quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt.