Tối ngày 25/11/2026 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cụ thể, 14 nền kinh tế bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Trao đổi thêm về vấn đề này, tại Họp báo chiều ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho hay, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong kết luận sơ bộ, phía Hoa Kỳ đã đưa ra hai mức thuế, gồm mức tối đa có thể áp dụng đối với các nước và mức có thể cân nhắc giảm xuống nếu các bên đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Đối với Việt Nam, mức thuế tối đa được đề xuất là 35% và có thể giảm xuống 20% nếu hai bên đạt được Hiệp định. Mức thuế cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thông tin do các bên cung cấp đến kết quả trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Việc quyết định mức thuế áp dụng thuộc thẩm quyền của phía Hoa Kỳ theo quy định pháp luật nước này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, ngay trước khi Hoa Kỳ công bố kết luận sơ bộ, ngày 25/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có các cuộc họp với các bộ, ngành để bàn giải pháp quản trị rủi ro.

Theo Thứ trưởng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường hợp tác với phía Hoa Kỳ thông qua hai kênh. Cụ thể, thông qua quá trình điều tra theo Mục 301 của pháp luật Hoa Kỳ. Thời gian qua, Việt Nam đã cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin, Bộ cũng đã chuẩn bị các ý kiến gửi phía Hoa Kỳ, tham gia các phiên điều trần công khai, đồng thời sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, để cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan về tình hình thực tế cho cơ quan điều tra Hoa Kỳ.

"Đây là những công việc đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai trong thời gian qua và sẽ tiếp tục thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình điều tra theo Mục 301", Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Bên cạnh đó, thông qua kênh đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Việt Nam đã rất nỗ lực, chủ động trong quá trình đàm phán, đưa ra những cam kết tương đương, thậm chí có những cam kết cao hơn các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định.

Mặc dù các nội dung của Hiệp định vẫn cần được hai bên xem xét, thống nhất, song Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định, Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, thể hiện thiện chí tối đa trong quá trình đàm phán.

Nhà nước sẽ đồng hành với doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có nhiều thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau.

Để chuẩn bị cho các kịch bản này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là tài liệu doanh nghiệp có thể tham khảo để nắm bắt thông tin đầy đủ hơn.

Cùng với đó, Chính phủ đã có những bước chuẩn bị, đưa ra nhiều cảnh báo thông qua các cơ quan chức năng. Đặc biệt, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thường xuyên cung cấp thông tin, cảnh báo về các nguy cơ, trong đó có rủi ro liên quan đến hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

"Doanh nghiệp cần hết sức lưu ý những cảnh báo này để có phương án quản trị rủi ro phù hợp", Thứ trưởng Bộ Công Thương lưu ý.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, mặc dù việc áp dụng thuế thuộc thẩm quyền quyết định của Hoa Kỳ, song Việt Nam đã có những hoạt động hợp tác với phía Hoa Kỳ. Doanh nghiệp cũng có thể phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để cùng quản trị rủi ro. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước là đồng hành với doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa.

Tuy nhiên, mỗi ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có những rủi ro khác nhau, đòi hỏi chương trình quản trị phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đơn cử, trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục miễn trừ đối với hơn 2.000 dòng thuế. Những doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thuộc danh mục đề xuất miễn trừ, trong đó có một số sản phẩm chè, cà phê, sẽ có phương án quản trị rủi ro khác với các doanh nghiệp xuất khẩu những mặt hàng khác.

Tương tự, đối với những sản phẩm thuộc phạm vi điều tra theo Mục 232 của pháp luật thương mại Hoa Kỳ, căn cứ vào thông lệ áp dụng của Hoa Kỳ thời gian qua, khả năng áp dụng thuế bổ sung theo Mục 301 cũng có sự khác biệt.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái dẫn ví dụ, đối với máy tính, sản phẩm điện tử thuộc đối tượng điều tra theo Mục 232 và đang được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%, nếu Hoa Kỳ tiếp tục duy trì chính sách hiện nay, các sản phẩm này dự kiến chưa bị áp dụng thuế bổ sung theo Mục 301 khi biện pháp này được áp dụng chính thức. Do đó, mức độ rủi ro cũng khác với các nhóm hàng khác.

"Không có một phương án chung cho tất cả doanh nghiệp, bởi rủi ro phụ thuộc vào từng mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các kế hoạch quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường", Thứ trưởng nhấn mạnh.





