Hệ thống chỉ mới vận hành thử liên hoàn 4 giờ

Hệ thống cống ngăn triều TP.HCM hiện mới bước vào giai đoạn vận hành thử. Cụ thể, trong ngày 25/11, Tập đoàn Trung Nam chỉ đóng các cửa van tại các cống ngăn triều từ 11h30 đến khoảng 16h.

Do đó, rạng sáng 26/11, khi triều cường đạt đỉnh, nước vẫn tràn vào lòng đường, gây ngập tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam Nguyễn Tâm Tiến cho biết, hiện dự án mới được thử nghiệm một phần chức năng ngăn triều. Tuy nhiên, quá trình vận hành phải đồng thời bảo đảm giao thông thủy, bởi đây là phương thức vận tải quan trọng của vùng kinh tế sông nước.

"Hiện nay, dự án ngăn triều mới thử nghiệm một phần, đó là chức năng ngăn triều. Tuy nhiên, ngăn triều nhưng vẫn phải giải quyết được vấn đề giao thông thủy, chứ không thể vì ngăn triều mà cấm giao thông đường thủy, bởi chúng ta là nền kinh tế vùng sông nước, hoạt động giao thông thủy vẫn diễn ra rất nhiều.

Chính vì vậy, sắp tới, chúng tôi rất mong muốn thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan chung tay với đơn vị để đưa hệ thống cống ngăn triều vào vận hành đúng kịch bản, quy trình, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân trong vùng dự án", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, tại một số cống ngăn triều, việc đóng, mở cửa van phải phụ thuộc vào mực nước và diễn biến thủy triều. Khi đóng cửa van, hệ thống phải duy trì trạng thái này cho đến khi nước xuống đủ thấp mới có thể mở trở lại. Nếu mở cửa van quá sớm, khi mực nước chưa xuống đến ngưỡng an toàn khoảng 1,2m, nước có thể tràn ngược vào khu vực, gây ngập.

Do đặc thù kỹ thuật, quá trình đóng, mở cửa van không thể thực hiện tức thời mà phải tuân thủ quy trình vận hành nghiêm ngặt.

Vì vậy, trong thời gian vận hành, hệ thống còi báo động, loa phát thanh và đèn cảnh báo xoay vẫn phải hoạt động liên tục để bảo đảm an toàn. Ông Tiến cho biết thêm, Trung Nam cần phối hợp với các lực lượng chức năng, sở, ban, ngành, công an và đặc biệt là Cảnh sát đường thủy để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông thủy, trong suốt quá trình vận hành hệ thống cống ngăn triều.