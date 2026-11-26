Nhà máy Luxshare tại TP. Bắc Ninh

﻿Luxshare đang đầu tư ba dự án tại Bắc Ninh, đã tạo việc làm cho 59.000 người

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh, chiều 25/11, ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình hạ tầng giao thông, hạ tầng điện tại các khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu (phường Nếnh) và Quế Võ mở rộng 2.

Tại đây, lãnh đạo địa phương đã xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư của Công ty TNHH Luxshare - ICT (thuộc Tập đoàn Luxshare-ICT Precision, một trong những tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu Trung Quốc).

Trên địa bàn thành phố, Tập đoàn Luxshare hiện đang đầu tư ba dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, tổng vốn đăng ký hơn 1,32 tỷ USD. ﻿

Trong đó, Dự án Luxshare-ICT Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu có quy mô 29,12ha, vốn đăng ký 504 triệu USD, hoạt động từ năm 2017. Dự án Luxshare-ICT Vân Trung tại khu công nghiệp Vân Trung có diện tích 36,07ha, vốn đăng ký 520 triệu USD, hoạt động từ năm 2020.

Cả hai dự án này đều đang duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm cho khoảng 59.000 lao động.

Dự án thứ ba là Luxshare-ICT Bắc Ninh tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, có diện tích 55,77ha, vốn đầu tư 300 triệu USD. Công trình hiện đang được gấp rút xây dựng; dự kiến lắp đặt máy móc vào tháng 1/2027, đi vào hoạt động từ tháng 4/2027 và thu hút khoảng 10.000 lao động ban đầu.

﻿ ﻿Các dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc về giao thông và hạ tầng cấp điện

Qua báo cáo, quá trình triển khai và vận hành các dự án hiện còn một số khó khăn, vướng mắc về kết nối giao thông và hạ tầng cấp điện cần tập trung tháo gỡ.

Đại diện ﻿Luxshare cho biết, về hạ tầng giao thông, tại khu vực các khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ giờ cao điểm. Do đó, doanh nghiệp đề xuất mở rộng và tăng cường các tuyến đường kết nối với trục giao thông chính.

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh kiểm tra thực địa tại khu vực dự án của Công ty TNHH Luxshare - ICT (KCN Vân Trung). Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh

Qua rà soát, chủ đầu tư hạ tầng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư các tuyến đường kết nối nội bộ, đối ngoại theo đúng quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối hai khu công nghiệp, nhằm phân luồng, giảm áp lực giao thông trong năm 2027.

Tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, doanh nghiệp kiến nghị sớm hoàn thiện tuyến kết nối trực tiếp từ Quốc lộ 18 vào khu công nghiệp qua hướng ĐT.278 - nút giao Vành đai 4 để phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa khi dự án mới đi vào hoạt động.

Các đơn vị liên quan đề xuất thành phố kiến nghị chủ đầu tư dự án đường Vành đai 4 ưu tiên thi công hoàn thành trước nhánh kết nối này cho đồng bộ với tiến độ của nhà máy.

Về hạ tầng cấp điện, tại các khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, nguồn điện cơ bản vận hành ổn định. Công ty Điện lực Bắc Ninh và doanh nghiệp đã thống nhất phương án nâng cấp, hạ ngầm đường dây để nâng cao độ an toàn, ổn định cung cấp điện.

Đối với khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, ngành điện đang tích cực triển khai các tuyến cấp điện trung áp phục vụ giai đoạn trước mắt, đồng thời xúc tiến đầu tư các trạm biến áp 110kV theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phụ tải lâu dài. Tuy nhiên, quá trình thi công hiện còn gặp một số vướng mắc nhỏ về giải phóng mặt bằng tại phường Nam Sơn cần địa phương phối hợp giải quyết dứt điểm.

﻿Bắc Ninh đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Luxshare

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu UBND thành phố tổng hợp, giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.

Thông tin tới doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đang đẩy nhanh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường kết nối hai khu công nghiệp Vân Trung và Quảng Châu (dự kiến hoàn thành cuối năm 2027); dự án cầu Kim Chân và đường dẫn (dự kiến hoàn thành năm 2029) cùng nhiều công trình điện khác.

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh nghe đại diện Công ty TNHH Luxshare - ICT đề xuất một số nội dung tại dự án của Công ty tại KCN Quế Võ mở rộng 2. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh

Khi hoàn thành, các công trình này sẽ tăng cường kết nối liên khu công nghiệp, rút ngắn thời gian vận tải và tạo động lực thu hút đầu tư, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI đến với Bắc Ninh.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác để phục vụ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Luxshare-ICT, Bí thư Thành ủy yêu cầu nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường từ khu ký túc xá tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 đến nhà xưởng nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho công nhân đi lại.

Về nguồn điện, lãnh đạo TP. Bắc Ninh đề nghị doanh nghiệp cung cấp nhu cầu sát với thực tế để địa phương xây dựng giải pháp cung ứng kịp thời, lâu dài.