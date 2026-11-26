Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam (Công ty Ảnh Việt) vừa gửi công văn gửi UBND TP.HCM, các Sở ngành, đề xuất tài trợ 100% kinh phí với khoảng 55 tỷ đồng thực hiện các hạng mục thuộc Dự án hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ, không gian văn hóa sông Sài Gòn và trung tâm thông tin công cộng miễn phí.

Ảnh Việt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải, đang vận hành hệ thống xe buýt 2 tầng du lịch tại trung tâm TP.HCM. Đơn vị này cho rằng dự án để góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng đầu tư tại TP.HCM, đồng thời nâng cao giá trị phục vụ cộng đồng của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Doanh nghiệp muốn đặt hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ xung quanh cầu đi bộ.

Theo đề xuất, hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ sẽ ứng dụng số hóa và trí tuệ nhân tạo thuyết minh bằng âm thanh, hình ảnh, mã QR và bản đồ số. Giúp người dân, du khách tìm hiểu về các chủ đề như lịch sử hình thành và phát triển sông Sài Gòn; vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM; vai trò của dòng sông Sài Gòn trong giao thương và phát triển đô thị cùng các công trình kiến trúc, địa danh, di tích lịch sử và di sản văn hóa tiêu biểu dọc hai bờ sông.

Các hình ảnh về đời sống, bản sắc văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và tinh thần năng động, nghĩa tình của người dân TP.HCM cũng như tiềm năng đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển kinh tế của Thành phố. Ngôn ngữ ưu tiên tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ 10 quốc gia có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Doanh nghiệp dự kiến mời các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thuyết minh và hướng dẫn tham quan từ Italia sang khảo sát, tư vấn thiết kế, cung cấp giải pháp và phối hợp triển khai. Công nghệ dự kiến bao gồm audio guide, mã QR, bản đồ số, quản lý nội dung tập trung và khả năng cập nhật ngôn ngữ theo thời gian.

Các điểm thông tin văn hóa và nội dung thuyết minh được đề xuất tại các vị trí trong khu vực cầu và 2 đầu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, để cây cầu vừa là nơi kết nối, ngắm cảnh, vừa là không gian tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế.

Cầu đi bộ tại vị trí nối phố Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng được doanh nghiệp đề xuất đầu tư không yêu cầu thanh toán.

Cầu đi bộ được thiết kế với vòm lưới tại khu vực Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng đang chuẩn bị triển khai.

Bên cạnh đó, bố trí quầy thông tin công cộng và hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7, cung cấp miễn phí cho du khách điểm tham quan, bảo tàng, di tích, chương trình văn hóa, lễ hội và sự kiện, - bản đồ du lịch, mã QR, hướng dẫn tuyến đi và phương tiện giao thông công cộng:, Wi-Fi miễn phí cũng như hướng dẫn du khách liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết.

Tại khu vực quanh Bến Bạch Đăng, ngoài cây cầu đi bộ với kinh phí 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để vận hành dịp Tết 2027, nhiều công trình cũng đang được các doanh nghiệp đề xuất đầu tư không thanh toán.

Đầu tháng 11, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth đề xuất đầu tư theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, kết hợp chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son tại công viên Bến Bạch Đằng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 88 tỷ đồng.

Theo phương án của Sở Xây dựng, 2 cầu đi bộ được thiết kế có kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6m, được bố trí thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Trong đó, một cầu nằm tại nút giao Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, trước khách sạn Majestic Sài Gòn; cầu còn lại tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, trước tòa nhà The Landmark.

Khi hoàn thành, 2 công trình sẽ giúp người đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, kết nối khu vực trung tâm với không gian công viên ven sông Sài Gòn.

Doanh nghiệp cũng tài trợ sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt hàng rào, lan can, cầu dẫn; bổ sung cây xanh, tiểu cảnh, hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera và tiện ích phục vụ khách tham quan tại 2 cầu bến B và C. Riêng cầu bến C cải tạo thành đảo hoa và mảng xanh.