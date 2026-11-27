Ảnh thi công cầu Đại Ngãi 1 (Nguồn: Tập đoàn Đèo Cả)

Mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã thông tin về tiến độ dự án cầu Đại Ngãi 1. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Dự án có chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài 2,6km, rộng 21,5m.

Công trình được thiết kế dạng cầu dây văng với hai trụ tháp chữ A cao 110m tính từ mặt cầu, tương đương tòa nhà 35 tầng. Nhịp chính của cầu dài 450m, lớn thứ hai Việt Nam (sau cầu Cần Thơ).

Về tiến độ, sau gần hai năm thi công, cầu Đại Ngãi 1 đã đạt 65% khối lượng hợp đồng. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tất bật thi công, phấn đấu hoàn thành phần cầu dẫn phía Vĩnh Long trong tháng 12 năm nay.

Tại khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ tháp P24 đến đốt 18. Theo kế hoạch, hai trụ tháp sẽ hoàn thành vào tháng 4/2027, chuyển sang giai đoạn lắp đặt cáp dây văng từ tháng 5/2027.

Ở hai bên bờ sông Hậu, toàn bộ 42 thân mố, trụ cầu dẫn đã hoàn thành. Khối lượng thi công xà mũ đạt khoảng 97%, lao lắp dầm Super-T đạt 80%, bản mặt cầu đã hoàn thành 34/42 nhịp. Các nhà thầu đang tập trung lao lắp 8 nhịp dầm Super-T còn lại, đồng thời thi công bản mặt cầu tại các nhịp đã lắp dầm.

Ảnh thi công cầu Đại Ngãi 1 (Nguồn: Tập đoàn Đèo Cả)

Trên công trường, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị và tổ chức 23 mũi thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hợp long cầu Đại Ngãi 1 vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đó, vào ngày 21/11, Tập đoàn Đèo Cả cho biết, công trình tiến tới khánh thành và đưa toàn bộ dự án vào khai thác từ tháng 6/2028.

Ông Nguyễn Kì Nam - Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao. Ban điều hành thường xuyên rà soát tiến độ, điều phối nhân lực, thiết bị giữa các mũi thi công, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ.

Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thông tin, thi công trụ tháp ở độ cao lớn giữa dòng sông rộng, kỹ sư, công nhân thường xuyên đối mặt với gió mạnh, ảnh hưởng đến việc lắp dựng ván khuôn, vận chuyển vật tư và thao tác trên cao. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt độ chính xác về tim trục, cao độ và chất lượng kết cấu.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ thay thế phà Đại Ngãi, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các tỉnh lân cận, góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.