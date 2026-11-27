Chiều 26/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực địa dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT tại dọc tuyến từ Km 45+130 đến nút giao IC02 (Km 7+400) kết nối với tuyến Tân Thanh - Cốc Nam.

Sau kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, Bộ trưởng yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và các doanh nghiệp dự án bám sát các mốc tiến độ, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/12.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ nối dài tuyến cao tốc đến các cửa khẩu sầm uất của tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án gồm 4 gói thầu thiết kế và xây lắp (EC). Đến nay, các cầu trên tuyến cơ bản đã hoàn thành, tổng giá trị thực hiện đạt 81,87% giá trị hợp đồng EC, chậm khoảng 2% so với kế hoạch của doanh nghiệp dự án. Về nguồn vốn, tổng giá trị vốn ngân sách Nhà nước đã giải ngân đạt 83,14% kế hoạch bố trí đến hết năm.

Tính đến ngày 23/9, 603,44 ha mặt bằng đã được bàn giao, đạt 99,21%; hoàn thành di dời 1.150 ngôi mộ, 465/474 hộ hoàn thành di chuyển nhà ở.

Để bù đắp phần khối lượng còn chậm và đảm bảo tiến độ về đích cuối năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát toàn bộ phần việc còn lại, huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị hoàn thành cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trong năm 2026. Ảnh: Báo & PTTH Lạng Sơn.

Các đơn vị phải bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, tổ chức làm việc liên tục tại đoạn Km 1+800 - IC02, phần mở rộng tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, các nút giao, đường gom, hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục phụ trợ. Song song đó, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ trạm dừng nghỉ trên tuyến và chủ động rà soát, điều chỉnh các đoạn tuyến nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện về tốc độ tối đa khi đưa vào khai thác.

Đối với nút thắt mặt bằng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vị trí còn vướng mắc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học khẳng định tỉnh đang chỉ đạo sát sao UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các đơn vị liên quan dồn tối đa nhân lực, bám sát từng hộ dân, từng vị trí và từng thủ tục.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao IC04, trạm dừng nghỉ và một số vị trí đường gom trước ngày 15/12/2026, tạo mặt bằng sạch cho dự án về đích đúng hẹn.