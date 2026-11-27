Chiều 26-11, Bộ Công Thương đã họp báo thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Lãnh đạo Bộ Công Thương tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho hay, tại một hội nghị quốc tế mới đây, Bộ Công Thương và đại diện nhiều quốc gia (cũng thuộc đối tượng của cuộc điều tra) đã có nhiều trao đổi. Các quốc gia này được hỏi đều không nhất trí với cáo buộc của USTR cho rằng các nước trên thế giới có tình trạng dư thừa công suất sản xuất dẫn đến việc áp dụng mức thuế cao như vậy.

Theo quy định của Hoa Kỳ, sau khi công bố báo cáo sơ bộ, USTR có quy trình trao đổi, tham vấn, làm rõ và công khai để lấy ý kiến phản hồi từ các nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và các bên liên quan, sau đó mới tiếp thu và đưa ra quyết định cuối cùng.

Vì vậy, một mặt Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin và trao đổi ý kiến với phía Hoa Kỳ; mặt khác, các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, kể cả doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng sẽ có ý kiến đối với vấn đề này.

Phóng viên tham gia họp báo. Ảnh: Nguyễn Nam

Liên quan đến mức thuế đề xuất đưa ra áp dụng lần này, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng đây là nội dung do phía Hoa Kỳ quyết định. Tuy nhiên, trong báo cáo sơ bộ, Hoa Kỳ đưa ra hai mức: Một mức tối đa có thể áp dụng với các nước và một mức có thể cân nhắc giảm xuống nếu các bên ký kết được Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng, cân bằng với Hoa Kỳ (Hiệp định ART).

Đối với Việt Nam, mức tối đa được đưa ra là 35%, còn mức đề xuất nếu hai bên đạt được hiệp định là 20%. Đề xuất này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thông tin các bên cung cấp đến quá trình trao đổi giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới, và quyết định cuối cùng là quyết định đơn phương theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ.

Chính phủ đã giao Bộ Công Thương thông báo tới doanh nghiệp về diễn biến phức tạp của bối cảnh thương mại quốc tế. Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 21-11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Doanh nghiệp có thể tham khảo nghị quyết này để nắm rõ thông tin.

“Việt Nam đã có sự hợp tác với Hoa Kỳ và Nhà nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có đặc thù rủi ro khác nhau nên cần chương trình quản trị riêng.

Ngoài ra, Luật Thương mại Hoa Kỳ còn có các mục khác như Mục 232. Các sản phẩm thuộc đối tượng điều tra của Mục 232 có cơ chế riêng và không thuộc phạm vi áp dụng của Mục 301 theo tập quán Hoa Kỳ áp dụng. Hiện mức thuế MFN của Hoa Kỳ với các mặt hàng này vẫn là 0% và chưa chịu thuế bổ sung theo Mục 301. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động quản trị rủi ro và đa dạng hóa thị trường.

Hoa Kỳ đề xuất thuế tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam.

Sau khi Hoa Kỳ công bố báo cáo sơ bộ, ngày 25-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để bàn giải pháp quản trị rủi ro. Ưu tiên hàng đầu là hợp tác với phía Hoa Kỳ thông qua các kênh khác nhau.

Kênh thứ nhất là kênh trong phạm vi cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ. Việt Nam đã tích cực cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đã chuẩn bị sẵn các ý kiến để gửi và tham dự các phiên điều trần công khai, đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và khách quan về tình hình thực tế cho các cơ quan điều tra của Hoa Kỳ.

Kênh thứ hai là kênh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng giữa hai bên. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai, chủ động đưa ra các cam kết ở mức tương đương, thậm chí có những cam kết cao hơn tất cả hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam từng ký kết. Đây là cơ sở để hai bên có thể sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định này.

“Đây là những cam kết chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng hai bên sẽ sớm thống nhất và kết thúc đàm phán hiệp định này trong thời gian sớm nhất”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin.

Trước đó, tại họp báo, ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất trong ngành chế biến, chế tạo được USTR khởi xướng từ tháng 3-2026. Trong quá trình điều tra, Việt Nam đã tích cực phối hợp, cung cấp nhiều thông tin, tài liệu phản ánh thực tế sản xuất và phản bác các cáo buộc của phía Hoa Kỳ.

Tối 25-11 (giờ Việt Nam), USTR công bố kết luận điều tra sơ bộ đối với 14/16 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Theo đề xuất, hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam có thể chịu mức thuế bổ sung tối đa 35%, nhưng mức này có thể giảm còn 20% nếu hai bên đạt được Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) hoặc được điều chỉnh theo các quy định hiện hành của Hoa Kỳ.

Theo ông Chu Thắng Trung, đây mới chỉ là đề xuất ban đầu, chưa có hiệu lực và sẽ tiếp tục trải qua quá trình tham vấn, lấy ý kiến trước khi USTR ban hành kết luận cuối cùng, dự kiến từ đầu tháng 2 đến trước ngày 11-3-2027. Đáng chú ý, báo cáo sơ bộ cũng đề xuất miễn trừ 2.121 dòng thuế (mã HS 8 số) đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Ông Chu Thắng Trung nhấn mạnh, mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả trao đổi, tham vấn giữa các bên cũng như những giải pháp Việt Nam triển khai nhằm giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm.