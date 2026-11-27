Theo Nghị quyết số 62/2026/QH16 của Quốc hội (đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI) về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, khu vực được điều chỉnh có tổng diện tích tự nhiên 40,06km², dân số 1.057 người.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết; ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đời sống nhân dân, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chính phủ chỉ đạo hai địa phương tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan. Trong đó, hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phải được bàn giao trước ngày 1-1-2027, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính và rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan.

Đối với giấy tờ, văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và còn thời hạn sử dụng, người dân tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hạn hoặc có quyết định sửa đổi, thay thế, thu hồi theo quy định.

Các hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong tại thời điểm chuyển giao sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục xử lý, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Về chế độ, chính sách, khu vực được điều chỉnh sẽ áp dụng các chính sách hiện hành của thành phố Hà Nội kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. Trường hợp chính sách đang thực hiện tại khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc Hà Nội chưa có chính sách tương ứng thì tiếp tục được áp dụng đến hết thời hạn hoặc đến khi có chính sách thay thế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa một số xã, phường của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội tạo sự thống nhất trong quản lý Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Mùa hoa dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì. Tác giả: Trọng Tuần

Ngày 21-11-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH16 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, diện tích các khu vực được điều chỉnh về Hà Nội gồm: Điều chỉnh 13,38km² diện tích tự nhiên của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội; khu vực này có 1.057 người.

Điều chỉnh 8,33km² diện tích tự nhiên của xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh 7,42km² diện tích tự nhiên của xã Lương Sơn về xã Yên Xuân.

Điều chỉnh 10,93km² diện tích tự nhiên của phường Kỳ Sơn về xã Yên Xuân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao UBND tỉnh Phú Thọ và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các xã, phường liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Việc chuyển giao phải bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chế độ, chính sách đối với người dân không bị gián đoạn; đồng thời tổ chức sắp xếp lại các thôn tại khu vực có điều chỉnh dân cư theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Chính phủ căn cứ Nghị quyết và Đề án số 999/ĐA-CP ngày 6-11-2026 để xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau điều chỉnh và công bố công khai. Đồng thời, khẩn trương đo đạc, xác định phạm vi, ranh giới các đơn vị hành chính trên thực địa, lập hồ sơ địa giới hành chính theo quy định.