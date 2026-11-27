Khoảng năm 2017, Đà Lạt có gần 50 nhà máy lớn nhỏ sản xuất cà phê Arabica, hoạt động khá nhộn nhịp. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm đến, vùng nguyên liệu rộng lớn và người mua cũng không thiếu, trong đó có Tập đoàn Phúc Sinh từng thu mua khoảng 3.000-4.000 tấn Arabica tại đây.

Tuy nhiên, khi quay lại khảo sát thị trường vào niên vụ 2024-2025, sau khoảng 8 năm, bức tranh đã khác đáng kể. Theo quan sát của doanh nhân Phan Minh Thông, Chủ tịch Phúc Sinh Group chỉ còn khoảng 34 nhà máy, trong đó một nhà máy duy trì hoạt động sung túc, những cơ sở còn lại đều trở nên tiêu điều.

Đó là những chia sẻ của chân thực của vị doanh nhân được mệnh danh “vua tiêu” trong cuốn sách mới Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & Cuộc sống, ra mắt ngày 26/11 tại TP.HCM.

Một trong những nguyên nhân được đề cập là chu kỳ giảm giá kéo dài của cà phê. Giá bán suy giảm trong thời gian dài khiến nhiều nhà cung cấp rơi vào tình trạng khó khăn. Một đối tác từng cung cấp hàng cho Phúc Sinh phải giảm một nửa sản lượng, hoạt động cầm chừng; các nhà sản xuất nhỏ hơn gần như không còn nguồn lực, chuyển sang gia công cho đối tác.

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng rời khỏi thị trường. Cuốn sách nhắc đến Mercon, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ, từng tham gia kinh doanh Arabica tại Đà Lạt từ sớm và có những năm đầu hoạt động khá thành công, nhưng đến năm 2023 đã phá sản. Một số công ty đến từ Singapore, Ấn Độ, Thụy Sĩ và các quốc gia khác cũng đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động.

Dù vậy, theo góc nhìn của tác giả, biến động giá không phải nguyên nhân duy nhất. Vấn đề đáng chú ý hơn nằm ở chất lượng và cách tổ chức sản xuất.

Arabica là dòng cà phê có yêu cầu cao về độ đồng nhất và ổn định chất lượng. Khác với Robusta có thể giao dịch với khối lượng lớn tương đối dễ dàng, việc kinh doanh Arabica đòi hỏi nhà cung cấp am hiểu sản phẩm, kiểm soát tốt nguyên liệu và duy trì chất lượng giữa các lô hàng.

Ông Phan Minh Thông kể lại trường hợp một số nhà cung cấp tìm cách thông đồng với nhân viên kiểm soát chất lượng để đưa hàng không đạt tiêu chuẩn đến tay người mua. Khi các doanh nghiệp nước ngoài không kiểm soát được chất lượng đầu vào, hàng hóa có thể bị từ chối, bán với giá thấp hoặc phát sinh khiếu nại. Về lâu dài, cả người bán lẫn người mua đều chịu thiệt hại.

Đây cũng là nghịch lý của vùng nguyên liệu từng có nhiều lợi thế: sở hữu điều kiện sản xuất, nhà máy và khách hàng nhưng lại gặp khó trong việc xây dựng uy tín lâu dài. Theo tác giả, việc tranh mua, tranh bán và thiếu cam kết chất lượng đã khiến niềm tin thị trường suy giảm.

Sơn La: Vùng nguyên liệu nhỏ hơn nhưng chọn cách đầu tư dài hạn

Đối lập với câu chuyện tại Đà Lạt là hành trình phát triển cà phê Arabica Sơn La của Phúc Sinh. Ông Phan Minh Thông cho biết vùng Arabica Sơn La có sản lượng khoảng 40.000-50.000 tấn/năm, bằng khoảng một nửa sản lượng Đà Lạt trong những năm trước đó. Dù quy mô nguyên liệu nhỏ hơn, Phúc Sinh vẫn lựa chọn địa phương này để đầu tư nhà máy và phát triển thương hiệu.

Sau 6 năm xây dựng, doanh nghiệp hình thành thương hiệu cà phê Blue Sơn La. Tác giả cho biết có thời điểm cà phê Sơn La bán chạy, giá xuất khẩu còn cao hơn Arabica Đà Lạt. Một số khách hàng đánh giá cao quy mô nhà máy cũng như cách Phúc Sinh tổ chức sản xuất tại đây.

Câu chuyện về Arabica Đà Lạt và Sơn La là một trong 23 câu chuyện được doanh nhân Phan Minh Thông tập hợp trong cuốn Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & Cuộc sống, tác phẩm thứ 5 của ông. Cuốn sách do Saigon Books xuất bản, dày 244 trang, phát hành 10.000 bản với giá bìa 168.000 đồng. Trước đó, 4 cuốn sách của ông đã có tổng lượng phát hành đáng chú ý, góp phần đưa tổng số sách phát hành của tác giả lên 47.000 bản.

Là nhà sáng lập, Chủ tịch Phúc Sinh Group – doanh nghiệp xuất khẩu nông sản có doanh thu khoảng 410 triệu USD mỗi năm theo công bố của doanh nghiệp – ông Phan Minh Thông được Tatler Asia vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential Vietnam 2026. Trong cuốn sách mới, bên cạnh những câu chuyện về kinh doanh quốc tế và các chuyến đi, tác giả cũng đề cập đến thất bại, tranh chấp và những vấn đề về chất lượng trên thương trường.