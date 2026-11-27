Trong thời gian công tác tại UBND cấp xã, ông Bình có tham gia BHXH bắt buộc và đến nay chưa nhận BHXH một lần. Căn cứ khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ, thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào viên chức có thể được tính làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức và các quy định hiện hành có liên quan, ông Bình hỏi, trường hợp của ông có được tính thời gian công tác trước đây có đóng BHXH bắt buộc để tiếp tục xếp lương ở bậc 2, hệ số 2,67 khi được tuyển dụng làm giáo viên THPT không? Hay ông phải xếp lại từ bậc 1, hệ số 2,34? Nếu thời gian công tác trước đây được tính để xếp lương thì phần thời gian còn dư sau khi xếp bậc có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần tiếp theo không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023, quy định: "Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định".

Căn cứ quy định nêu trên thì thời gian làm công chức cấp xã của ông Nguyễn Thái Bình không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận (giáo viên THPT) nên không được tính làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.



