Sáng 23/11/2026, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được khởi công từ tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án được xây dựng trên diện tích 28,73ha, gồm 11 hạng mục công trình. Trong giai đoạn I, dự án tập trung đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, khu nhà ở vận động viên cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Đáng chú ý, nhà thi đấu đa năng được thiết kế với 3.000 chỗ ngồi cố định và 1.000 chỗ ngồi di động, phục vụ tổ chức các giải đấu và hoạt động thể thao ở nhiều bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng ném, futsal, bóng bàn, võ thuật và thể dục dụng cụ.

Các hạng mục còn lại gồm nhà tập luyện thể thao cao 1 tầng, diện tích sử dụng 2.220m²; khu nhà ở vận động viên cao 3 tầng, diện tích sử dụng 4.120m²; quảng trường, sân tập, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Giải phóng mặt bằng đạt gần 54%, tiến độ dự án vẫn chậm

Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đã đo đạc, kiểm đếm được 208/210 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, 02 hộ gia đình còn lại đang thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 143 hộ, với tổng kinh phí hơn 72 tỷ đồng; chi trả cho 104 hộ, với số tiền hơn 41 tỷ đồng. Diện tích đất đã bàn giao đạt gần 54%.

Đối với công tác di chuyển mồ mả, đã di chuyển được 135/156 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

Về tiến độ thi công, nhà thầu đã triển khai đào bóc đất hữu cơ trên diện tích khoảng 12,5 ha; giá trị xây lắp hạng mục san nền đạt khoảng 12,5 tỷ đồng, tương đương trên 5,5% giá trị hợp đồng; hạng mục nhà thi đấu đa năng đạt 68% giá trị; các nhà thầu thi công đang triển khai đồng bộ các hạng mục: nhà thi đấu đa năng và nhà tập luyện thể thao.

Mặc dù các đơn vị đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, song tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, diện tích bàn giao chưa liền thửa.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hiện trường dự án (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn)

Bên cạnh đó, một số công trình như đường điện chưa thực hiện di chuyển xong, đường cấp nước sạch trong phạm vi dự án chưa được di chuyển; thủ tục pháp lý đối với vị trí đổ đất đá dư thừa chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ giải ngân vốn.

Tại buổi kiểm tra, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung làm rõ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại các vị trí ưu tiên thi công.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật, công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại và di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi dự án.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND phường Đông Kinh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với 02 trường hợp chưa hoàn thành kiểm đếm đang thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; bảo đảm hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/11/2026.

Trên cơ sở các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, UBND phường Đông Kinh phải xây dựng kế hoạch bàn giao mặt bằng cụ thể đối với từng trường hợp, xác định rõ thời gian bàn giao đối với các hộ tự nguyện chấp hành và thời hạn xử lý đối với các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Chậm nhất ngày 05/12/2026, UBND phường phải hoàn thành việc xây dựng phương án, kế hoạch bàn giao mặt bằng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong tạo sự đồng thuận của người dân.

Đối với công tác thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà thi đấu đa năng và nhà tập luyện thể thao là những hạng mục đã có mặt bằng tương đối thuận lợi, phấn đấu tăng khối lượng thi công, bảo đảm tiến độ công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Đoàn Thanh Sơn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai liên tục, không bỏ sót công việc hoặc kéo dài thời gian xử lý.