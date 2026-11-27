Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng năm 2026 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV và Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).

Khi công suất trên lưới điện quốc gia thay đổi theo tình hình huy động nguồn điện và nhu cầu phụ tải, các đơn vị của PTC3 phải tính toán thời điểm thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị để duy trì khả năng truyền tải.

Đẩy nhanh tiến độ lắp máy AT2, hoàn thành dự án nâng công suất trạm biến áp 500 kV Di Linh - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Bảo đảm vận hành an toàn, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch

Trước những biến động về công suất trên lưới điện quốc gia theo tình hình huy động nguồn điện và nhu cầu phụ tải, PTC3 tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phòng ngừa sự cố cho từng đường dây, trạm biến áp, theo dõi sát tình trạng thiết bị, phối hợp với các cấp điều độ bố trí lịch thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp.

Lực lượng vận hành và sửa chữa phối hợp từ khâu chuẩn bị lịch cắt điện đến khi đưa thiết bị trở lại vận hành.

Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc PTC3, cho biết: "Ban Giám đốc yêu cầu từng đơn vị nắm chắc tình trạng thiết bị, nhận diện sớm nguy cơ sự cố và chuẩn bị phương án xử lý. Khi công suất biến động, anh em bám tuyến, bám trạm, phối hợp với điều độ để bố trí thời gian công tác và đưa thiết bị trở lại vận hành đúng kế hoạch".

PTC3 đã hoàn thành 4.966 hạng mục thí nghiệm định kỳ, đạt 100% kế hoạch năm; vệ sinh cách điện tại 4.858 vị trí khi thiết bị vẫn mang điện, qua đó hạn chế gián đoạn truyền tải trong quá trình bảo dưỡng.

Đến tháng 11, các đường dây 220 kV và 500 kV do PTC3 quản lý chưa ghi nhận sự cố kéo dài. Chỉ số thời gian gián đoạn cung cấp điện do sự cố ở mức 3,32 phút, thấp hơn mức giao cả năm là 13,12 phút.

Cùng với việc kiểm soát sự cố, PTC3 theo dõi chặt chẽ trào lưu công suất và các phần tử mang tải cao. Lũy kế 11 tháng, tỷ lệ điện dùng cho truyền tải chung trên lưới 220 kV và 500 kV do Công ty quản lý ước đạt 1,88%, thấp hơn 0,05 điểm phần trăm so với chỉ tiêu năm. Năng suất lao động cùng kỳ ước đạt 8,85 triệu kWh/người, vượt 19,1% chỉ tiêu năm.

Sản lượng điện truyền tải cả năm dự kiến đạt 9,91 tỷ kWh, vượt 23,6% kế hoạch.

Lực lượng vận hành sử dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây 500 kV, hỗ trợ phát hiện sớm khiếm khuyết - Ảnh: chinhphu.vn/Toàn Thắng

Ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực truyền tải

Trong năm 2026, PTC3 có 80 sáng kiến được công nhận, trong đó có các giải pháp về thiết bị trạm biến áp, đường dây và chuyển đổi số.

Công ty đã hoàn thành thử nghiệm thao tác xa tại hai trạm biến áp 500 kV Vân Phong và Di Linh, đồng thời đang hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xây dựng mô-đun theo dõi khiếm khuyết thiết bị và quản lý phiếu công tác khi nhiều nhóm cùng làm việc tại trạm.

Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn vận hành, khi được lực lượng hiện trường và các bộ phận chuyên môn cùng hoàn thiện, có thể được chia sẻ để các đơn vị khác áp dụng.

Cùng với đổi mới công tác quản lý, vận hành, PTC3 đẩy nhanh tiến độ các công trình nâng cao năng lực truyền tải điện.

Tại Trạm biến áp 500 kV Di Linh, Công ty đã đóng điện máy biến áp AT1 ngày 31/10 và dự kiến đóng điện máy biến áp AT2 ngày 30/11. Khi dự án hoàn thành, tổng công suất trạm sẽ tăng gấp đôi, từ 900 MVA lên 1.800 MVA.

Đến ngày 18/11, giá trị khối lượng đầu tư thực hiện đạt 106,3% kế hoạch vốn sau rà soát.

Trong những tuần cuối năm, PTC3 tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bám sát các mốc đóng điện và bảo đảm vận hành an toàn các công trình được giao quản lý, góp phần bảo đảm lưới điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục và tin cậy.