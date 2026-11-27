Không còn mùi hôi từ trạm rác

Sáng 27/11, UBND TPHCM tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân. Các dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.806 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, tổng công suất sau đầu tư đạt 1.680 tấn/ngày.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 4 dự án nâng cấp, cải tạo trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố sáng 27/11.

Các công trình được đầu tư hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, kiểm soát mùi cùng nhiều hạng mục kỹ thuật nhằm hạn chế phát sinh ô nhiễm, nâng cao hiệu quả trung chuyển chất thải.

Tại phường Phú Thuận, nơi triển khai dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, nhiều người dân kỳ vọng việc nâng cấp sẽ giúp cải thiện môi trường sống, nhất là tình trạng mùi hôi, tiếng ồn tồn tại trong quá trình hoạt động của trạm.

Sống gần trạm trung chuyển Đào Trí, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết mùi hôi, tiếng ồn vẫn là nỗi lo của nhiều hộ dân, nhất là những ngày nắng nóng hoặc mưa kéo dài. Vì vậy, khi công trình được khởi công, bà và nhiều người dân trong khu vực rất phấn khởi.

“Bà con mong nơi mình sinh sống sạch sẽ hơn, không khí trong lành hơn, việc đi lại và sinh hoạt ít bị ảnh hưởng. Chúng tôi hy vọng sau khi nâng cấp, trạm sẽ hoạt động sạch sẽ, hạn chế mùi hôi, tiếng ồn và những tác động đến khu dân cư”, bà chia sẻ.

Người dân cũng mong các đơn vị thi công chú trọng vệ sinh công trường, hạn chế bụi, tiếng ồn, bảo đảm an toàn giao thông. Bà Mai cho biết người dân sẵn sàng chia sẻ những bất tiện trong quá trình xây dựng, phối hợp với các đơn vị và thực hiện phân loại rác tại nguồn để công trình phát huy hiệu quả.

Hiện trạng rác tập kết tại các trạm trung chuyển trước khi được nâng cấp, cải tạo.

Cùng chung kỳ vọng, ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho biết địa phương mong muốn công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn; kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh, góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống.

Chính quyền phường sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh. Địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Mỗi trạm trung chuyển là một mắt xích

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết với quy mô dân số trên 14 triệu người, thành phố đang đối mặt yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mỗi ngày, TPHCM phát sinh khoảng 14.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Do đó, việc đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải là yêu cầu cấp thiết, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Phối cảnh mô phỏng trạm trung chuyển chất thải rắn sau khi được nâng cấp, cải tạo.

Theo lãnh đạo thành phố, 4 dự án được đầu tư theo hướng hiện đại, khép kín, với hệ thống ép rác, thu gom và xử lý nước rỉ rác, kiểm soát mùi. Thành phố định hướng tăng cường tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành.

Đây cũng là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển chất thải rắn đến năm 2050, hình thành hệ thống hạ tầng môi trường xanh, thông minh, kết nối từ phân loại tại nguồn, thu gom đến tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải.

Ông nhấn mạnh, mỗi trạm trung chuyển cần trở thành một mắt xích của nền kinh tế tuần hoàn, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, thay vì trở thành gánh nặng đối với môi trường và đời sống người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, thành phố hiện có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn. Trên cơ sở rà soát nhu cầu và quy hoạch, sở đề xuất mạng lưới 86 trạm đến năm 2050. Trong năm 2026, thành phố dự kiến khởi công nâng cấp 8 trạm, gồm 4 trạm trong tháng 11 và 4 trạm trong tháng 12.