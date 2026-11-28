Ngày 27/11, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về kế hoạch mở lại đường bay về sân bay Cà Mau.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (tham gia đoàn công tác) - cho biết, Vietnam Airlines dự kiến khôi phục đường bay TPHCM - Cà Mau và mở mới đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau. Tỉnh và hãng bay cũng tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, ngày 18/12, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đón 3 chuyến bay đầu tiên sau khi mở lại, gồm 2 chuyến từ TPHCM về Cà Mau (hãng VASCO và Vietnam Airlines), Hà Nội về Cà Mau (Vietravel Airlines).

Cùng thời điểm, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ chủ trì lễ khánh thành đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại.

Sau thời gian nâng cấp, mở rộng, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ mở cửa khai thác trở lại vào ngày 18/12.

Như Tiền Phong thông tin, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, do ACV làm chủ đầu tư. Dự án gồm xây mới cất hạ cánh dài 2,4 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay thân hẹp A320/321 và tương đương; cải tạo nhà ga hành khách.

Để phục vụ thi công dự án, sân bay Cà Mau đã tạm đóng cửa từ tháng 10/2025.

Ban đầu, ACV dự kiến mở khai thác lại sân bay Cà Mau từ ngày 29/11, nhưng với lý do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng tiến độ dự án, nên kế hoạch phải lùi tới ngày 18/12.