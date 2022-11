Cách nào phá băng thị trường nhà đất?

Dự án bất động sản đang được xây dựng ở TP Thủ Đức, TP.HCM (ảnh chụp sáng 12-11) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cũng đã có không ít doanh nghiệp BĐS vì thiếu vốn nên buộc phải dừng, giãn, hoãn nhiều dự án đang triển khai, thậm chí sa thải lao động để trụ lại trong bối cảnh vô vàn khó khăn hiện nay.

Chợ chiều bất động sản

Dẫn khách đi xem nhà tại một dự án ở khu vực vùng ven TP.HCM vào ngày 11-11, anh Nguyễn Tuấn Lộc, nhân viên kinh doanh của một công ty BĐS có tiếng, cho hay đây là chuyến dẫn khách đi đầu tiên trong tháng. Nếu như trước đây, anh Lộc đều đặn mỗi tuần 1 - 2 lần trực tiếp cầm vô lăng lái xe chở khách đi xem và chốt hàng thì đến nay cả tháng mới có một lần dẫn khách đến dự án.

Anh Lộc than rằng bây giờ nhân viên kinh doanh BĐS gặp khó hơn trước rất nhiều. Lượng khách hàng đi tìm hiểu các dự án đầu tư đã giảm tới 70 - 80% so với trước và lượng khách hàng chốt mua nhà cũng rất èo uột. Do đó rất nhiều người đã giải nghệ nghề môi giới BĐS, đi tìm công việc khác nhằm duy trì cuộc sống.

"Những khách đi vay ngân hàng để đầu tư BĐS thì giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn những khách có sẵn tiền mặt họ cũng chưa chốt mua ngay. Đa số họ lười đi tham quan dự án và cũng chưa muốn mua lúc này. Bởi thị trường quá nhiều bất ổn nên họ chưa yên tâm, vẫn chờ đợi điều gì đó, có thể là muốn rớt giá hơn nữa", anh Lộc phân tích thêm.

Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh đất nền dự án tại tỉnh Long An cũng cho biết trước đây hằng tuần đều có các chuyến xe chở khách từ TP.HCM về xem đất. Thế nhưng đã nhiều tháng nay, có khi một tháng công ty cũng không tổ chức được chuyến xe nào đưa khách đi xem đất.

"Đa số là khách hàng đầu tư BĐS chứ không phải có nhu cầu mua để sử dụng. Do đó họ phải đi vay vốn nhiều, giờ bối cảnh khó khăn, khách mua rất ít. Do đó ngay cả nhân sự trong công ty chúng tôi cũng đã phải sa thải 70% rồi", vị này nói.

Không chỉ ở TP.HCM, tại Hà Nội thị trường BĐS những tháng cuối năm đang chứng kiến cảnh ế ẩm, giảm giá, tăng chiết khấu ở cả thị trường đất nền và căn hộ chung cư. Thị trường cạn dòng tiền đang buộc các chủ đầu tư lớn cũng phải giảm giá để thoát hàng.

Anh Lê Văn Hảo, chủ một công ty môi giới BĐS tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, chia sẻ hơn một tháng nay anh chưa chốt được lô đất nền nào cho khách. Khách hỏi mua đất nền khu vực Hoài Đức, Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì ngày càng vắng, có khi cả tuần không có khách nào đến hỏi mua.

"Thị trường đất nền vùng ven Hà Nội những ngày này trái ngược hoàn toàn với những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, khách mua tấp nập, ngày nào cũng có khách tìm đến mua đất", anh Hảo nói.

Trên thực tế, từ giữa năm nay thị trường đất nền vùng ven Hà Nội đã chững lại, sau nhiều tháng không có giao dịch, không khách hỏi mua, hàng loạt văn phòng môi giới nhà đất trên trục đường từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất) đến thị xã Sơn Tây đã phải đóng cửa. Nhiều cò đất đã bỏ nghề sau cơn sốt đất chóng vánh hồi cuối năm 2021.

Số liệu thị trường bất động sản quý 3 cùng kỳ - Đồ họa: N.KH.

Ông Nguyễn Văn Sinh (thứ trưởng Bộ Xây dựng): Chính sách hỗ trợ phải đến ngay với doanh nghiệp

Vừa qua, các doanh nghiệp đưa ra nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, Bộ Xây dựng đang tổng hợp để báo cáo Thủ tướng. Giờ có nhiều cách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhưng phải chọn cách nào để dòng tiền vào ngay được thị trường. Điều quan trọng là chính sách hỗ trợ phải đến ngay được doanh nghiệp vì họ bắt đầu khó rồi. Các doanh nghiệp BĐS đang khó khăn thực sự.

Sang tuần sẽ có hội nghị của Chính phủ họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS. Vấn đề nới room ngân hàng liên quan đến sức chịu đựng của các ngân hàng, nên Chính phủ phải cân nhắc. Nhưng với những dự án đủ điều kiện vay vốn thì các ngân hàng nên tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn vay lúc này. Hiện nay có tình trạng doanh nghiệp, dự án đủ điều kiện vẫn không vay được vốn.

Giảm giá bán, tăng chiết khấu

Ghi nhận tại dự án Hanoi Melody Residences, khu vực tây nam Linh Đàm, TP Hà Nội những ngày này cho thấy chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Land đang giảm sâu giá bán nhà để thoát hàng. Mức giảm giá nhà tại đây lên tới 33% giá trị căn hộ nếu người mua chấp nhận thanh toán một lần tới 95% tiền mua nhà ngay sau khi ký hợp đồng mua bán. Trường hợp khách hàng thanh toán trước 50% tiền mua nhà ngay sau khi ký hợp đồng mua bán sẽ được giảm giá 15%.

Anh Nguyễn Văn Cường (quê Hà Nam), người vừa quyết định xuống tiền mua căn hộ 116m2 tại Hanoi Melody Residences, cho biết nếu có tiền mặt thì đây là thời điểm thích hợp để chốt mua nhà. Chính sách bán hàng tại dự án đang ưu đãi tối đa cho người có tiền mặt, không có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Chủ đầu tư sẵn sàng giảm tới 1/3 giá căn hộ cho khách thanh toán một lần bằng tiền mặt ngay sau ký hợp đồng mua bán.

"Chẳng hạn với căn hộ 116m2 tôi vừa mua, giá bán được giảm từ 5 tỉ đồng xuống còn hơn 3 tỉ đồng, thời gian nhận nhà vào cuối năm 2024. Đây là mức giảm sâu chưa từng xuất hiện trên thị trường những năm qua", anh Cường bộc bạch.

Tương tự, do thị trường khó khăn, để bán được hàng chủ dự án Vinhomes The Crown mới đây đã tung ra chính sách bán hàng gây sốc để hút khách. Theo đó, chủ dự án cam kết sau năm năm sẽ mua lại chính sản phẩm đã bán cho khách hàng bằng giá hợp đồng mua bán và trả thêm cho người mua nhà khoản lợi nhuận 37,5% trong năm năm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án này còn chấp nhận cho nhiều nhà đầu tư góp tiền mua chung một sản phẩm dự án.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Hồng Thắng, phó giám đốc nghiên cứu và phát triển DKRA Việt Nam, cho biết thanh khoản thị trường BĐS đã rơi vào thời kỳ giảm tốc từ tháng 4-2022 và càng ngày càng ảm đạm hơn. Dữ liệu của DKRA Việt Nam cho thấy hiện nay thanh khoản của thị trường đang ở mức cực kỳ thấp, chỉ bằng 10 - 20% so với thời điểm tháng 4-2022. Riêng tại TP.HCM với các phân khúc biệt thự, nhà phố, đất nền... thì cả nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ chỉ bằng từ 9 - 30% so với giai đoạn trước.

"Có thể nói thị trường đang rơi vào trạng thái 'đóng băng' khi lượng giao dịch căn hộ đã tụt dốc quá mạnh", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, trên thị trường cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư kẹt dòng tiền khi chạy theo những cơn sốt đất ở các tỉnh đang chấp nhận bán cắt lỗ, giảm giá đến 40 - 50% so với cuối năm ngoái nhưng thị trường cũng trắng thanh khoản. Những người không vay tiền để đầu tư BĐS thì giờ cũng đang kẹt vốn trong đất. Từ đó thị trường BĐS không có thanh khoản nên cũng không biết đâu là đáy. Riêng những người phải đi vay tiền để đầu tư BĐS thì gần như mất trắng hoặc còn cầm cự được chỉ 6 - 12 tháng nữa cũng đuối với lãi suất hiện nay.

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, đã thẳng thắn nhận định thị trường BĐS đang rất khó khăn, có thể rơi vào suy thoái nếu Nhà nước không sớm có các giải pháp điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời. Một số tập đoàn, doanh nghiệp thua lỗ, giảm sâu thanh khoản, có thể bị mất thanh khoản, phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh. Có những doanh nghiệp đã phải dừng, hoãn hoạt động đầu tư, xây dựng một số dự án, công trình, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, phải tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động, thậm chí giảm đến 50% số lao động.

"Do tắc nguồn vốn tín dụng, tắc nguồn vốn trái phiếu, tắc cả nguồn vốn huy động từ khách hàng nên một số tập đoàn, doanh nghiệp BĐS đói vốn. Thậm chí phải vay tín dụng đen với lãi suất rất cao, đầy rủi ro hoặc phải bán bớt tài sản, dự án hoặc bán sản phẩm BĐS với chiết khấu sâu, thậm chí đến 40% giá hợp đồng", ông Châu nói.

Dự án bất động sản đang được xây dựng ở quận 7, TP.HCM (ảnh chụp sáng 10-11) - Ảnh: TỰ TRUNG