Cách Selena Gomez kiếm và chi tiêu khối tài sản hơn 2,2 nghìn tỷ đồng

Từ khi là thiếu niên, Selena Gomez đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim đình đám của Disney. Điều này giúp Selena Gomez trở thành nhân vật nổi bật ở Hollywood, thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh. Trong những năm qua, nữ nghệ sĩ đã phát hành nhiều bài hát, bắt đầu kinh doanh thương hiệu riêng và nhận hợp đồng quảng cáo cho một số sản phẩm. Những thành công trong sự nghiệp đã giúp Selena Gomez xây dựng khối tài sản lên tới 95 triệu đô la, hơn 2,2 nghìn tỷ đồng ở độ tuổi 31.

Dưới đây là cách Selena Gomez đã kiếm và chi tiêu khối tài sản khổng lồ của mình.

Selena Gomez

10. Thu Nhập: Diễn xuất

Sau khi đóng một vài vai diễn phụ, Selena Gomez đã nhận được vai chính trong The Wizards Of Waverly Place (Phù thuỷ xứ Waverly), kiếm 30 nghìn đô la (hơn 700 triệu đồng) mỗi tập. Cô nàng đã đóng vai chính trong một số bộ phim nổi tiếng, bao gồm series Hotel Transylvania (Khách Sạn Huyền Bí), The Fundamental Of Caring (Tạm dịch: Điều Căn Bản Của Sự Quan Tâm), Getaway (Tẩu Thoát Nhanh),...

Năm 2021, nữ diễn viên tham gia bộ phim hài kịch bí ẩn Only Murders In The Building (Chỉ Có Sát Nhân Bên Trong Tòa Nhà), được trả 600 nghìn đô la (hơn 14,2 tỷ đồng) cho mỗi tập, theo Seventeen.

Selena Gomez trong Only Murders In The Building

9. Chi tiêu: Bất động sản

Selena Gomez từng có một tuổi thơ khá khó khăn trên khía cạnh tài chính. Có lẽ vì vậy sau khi có được thu nhập ổn định, cô nàng đã mua 1 ngôi nhà trị giá 2,2 triệu đô la ở Tarzana, California. Ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 8 phòng tắm.

Sau đó, Selena Gomez tiếp tục tậu 1 căn nhà 3,7 triệu đô la ở Calabasas vào năm 2014. Cô nàng cũng có bất động sản ở Texas và Studio City, LA. Vào năm 2020, cô đã có trong tay 1 siêu biệt thự trị giá 4,9 triệu đô la ở Encino, California.

Căn nhà trị giá 4,9 triệu đô la của Selena Gomez

8. Thu nhập: Sự nghiệp âm nhạc

Selena Gomez bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2013. Album Stars Dance và ca khúc Come And Get It của cô đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard. Sau đó, Selena Gomez đã phát hành một số đĩa đơn rất ăn khách, bao gồm Same Old Love, Hands To Myself và Bad Liar. Các chuyến lưu diễn album Stars Dance và Revival của cô thu về lần lượt là 20,3 triệu đô la và 35,6 triệu đô la.

7. Chi tiêu: Bộ sưu tập ô tô

Selena Gomez có bộ sưu tập những chiếc xe hơi sang trọng đắt giá. Trong đó, có thể kể đến chiếc BMW X6 trị giá 67.350 đô la, chiếc Audi A6 phiên bản màu đen được nâng cấp vào năm 2013, Mercedes GLA 250 có giá 54.590 đô la và Cadillac Escalade. Chiếc xe đắt nhất trong bộ sưu tập của cô và Mercedes Maybach trị giá 180 nghìn đô la.

6. Thu nhập: Nhà sản xuất điều hành

Trong những năm đầu của sự nghiệp, Selena Gomez từng là Nhà sản xuất điều hành cho một vài tập phim cô nàng tham gia. Vào năm 2017, Selena Gomez đã đạt cột mốc quan trọng khi trở thành Nhà sản xuất điều hành trong 13 Reasons Why (13 Lý Do Tại sao). Cô cũng tham gia sản xuất cho Only Murders In The Building (Chỉ Có Sát Nhân Bên Trong Tòa Nhà) và chương trình truyền hình nấu ăn trực tuyến Selena + Chef.

5. Chi tiêu: Đồ trang sức

Trong các sự kiện yêu cầu tính sang trọng và chỉn chu, Selena Gomez thường sử dụng những bộ trang sức khá đắt tiền. Chẳng hạn, tại lễ trao giải SAG 2022, cô nàng đã đeo chiếc vòng cổ trị giá 1 triệu đô la. Mặt khác, ngôi sao này cũng thích mua sắm từ những cửa hàng giá cả phải chăng, nơi mọi người có thể dễ dàng tiếp cận.

4. Thu nhập: Người bảo chứng thương hiệu (Brand Endorsements)

Là một người nổi tiếng trẻ tuổi và có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, Selena Gomez là hiện thân tinh thần của giới trẻ. Cô nàng đã sở hữu một số hợp đồng quảng cáo như là người bảo chứng thương hiệu, bao gồm Pantene, Coca-Cola và Adidas. Vào năm 2017, nữ nghệ sĩ đã tuyên bố hợp tác lâu dài với Puma, nhờ đó kiếm được số tiền khổng lồ 30 triệu đô la (hơn 700 tỷ đồng). Cô cũng đã có hợp đồng với thương hiệu xa xỉ Coach trị giá 10 triệu đô la (hơn 235 tỷ đồng).

3. Chi tiêu: Kỳ nghỉ

Selena Gomez thường có những kỳ nghỉ sang chảnh cùng bạn bè và gia đình sau khi kết thúc những dự án lớn. Cô nàng đã đi nghỉ ở nhiều nơi, trong đó có Hawaii, Ý để mừng sinh nhật lần thứ 27. Vào tháng 1 năm 2022, cô đến Turks và Caicos đón năm mới cùng gia đình.

2. Thu nhập: Thương hiệu riêng

Vào mùa hè năm 2020, Selena Gomez đã ra mắt dòng sản phẩm trang điểm của mình. Thương hiệu này giúp cô thu về lợi nhuận 60 triệu đô la và thêm 3 triệu người theo dõi trên MXH. Thương hiệu của cô trở thành một trong những doanh nghiệp thành công nhất do người nổi tiếng làm chủ.

1. Chi tiêu: Từ thiện

Selena Gomez là một trong những nghệ sĩ thường xuyên quyên góp từ thiện. Cô nàng thậm chí đã thành lập quỹ riêng để giúp phát triển các tổ chức và cơ sở về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở các cộng đồng dịch vụ này chưa phát triển.