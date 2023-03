Cách tra cứu và chuẩn hóa thông tin tránh bị khóa thuê bao sau ngày 31/3

Theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), từ 15/3 doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi tin nhắn mỗi ngày ít nhất 1 lần (liên tục trong tối thiểu 5 ngày) đến các thuê bao di động để yêu cầu cập nhật dữ liệu.

Sau 15 ngày nhận thông báo mà thông tin thuê bao chưa được chuẩn hóa, số điện thoại của người dùng sẽ bị khóa một chiều và thực hiện khóa nốt chiều còn lại sau 15 ngày tiếp theo. Hết hạn 30 ngày, những thuê bao di động chưa cập nhật thông tin trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Việc triển khai các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dùng để chuẩn hóa thông tin sẽ được các nhà mạng thực hiện từ nay cho tới 31/3. Người dùng là chủ thuê bao có thể chủ động kiểm tra thông tin số điện thoại đang sử dụng theo một số cách dưới đây. Các hướng dẫn thực hiện trên 3 nhà mạng lớn Viettel, VinaPhone, MobiFone, đối với doanh nghiệp viễn thông quy mô nhỏ hơn, cách làm cũng tương tự.

Sử dụng ứng dụng quản lý trên điện thoại thông minh (smartphone)

Hiện 3 nhà mạng lớn gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone đều cung cấp ứng dụng quản lý thông tin thuê bao và tiện ích đi kèm trên điện thoại di động thông minh. Người dùng có thể tải phần mềm của từng nhà mạng (tên tương ứng với từng nhà mạng là My Viettel , My VNPT và My MobiFone ) trên 2 kho ứng dụng phổ biến là App Store (cho iOS) và Play Store (CH Play cho Android). Nhà mạng Vietnamobile, Wintel... cũng có chương trình của riêng doanh nghiệp.

Thông tin chủ thuê bao di động phải trùng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi đăng ký tài khoản theo số điện thoại đang sử dụng, người dùng truy cập vào giao diện chính của từng ứng dụng cụ thể và tìm phần Thông tin thuê bao (hoặc Thông tin khách hàng, có thể khác biệt tên gọi tùy phần mềm sử dụng).



Tại đây, các dữ liệu liên quan đến chính chủ số điện thoại sẽ được hiển thị và người dùng cần so sánh với thông tin đã đăng ký trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong trường hợp nội dung chưa chính xác, người dùng lựa chọn phần liên quan đến cập nhật thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng để thay đổi.

Chủ thuê bao lưu ý cần chuẩn bị sẵn thẻ CCCD vì quá trình thay đổi, cập nhật thông tin sẽ yêu cầu chụp ảnh 2 mặt để xác minh dữ liệu.

Qua website của nhà mạng

Thông tin của thuê bao cũng có thể được kiểm tra và cập nhật thay đổi thông qua website của nhà mạng VinaPhone (http://my.vnpt.com.vn), Viettel (https://vietteltelecom.vn), MobiFone (https://tttb.mobifone.vn).

Tương tự với cách dùng ứng dụng, người dùng khi truy cập vào website sẽ cần nhập số thuê bao (hoặc đăng ký tài khoản) để đăng nhập và kiểm tra dữ liệu hiện có. Trong trường hợp cần bổ sung, có thể chọn Thay đổi thông tin thuê bao (hoặc tương tự) và sử dụng thẻ CCCD để hoàn tất các bước theo yêu cầu của hệ thống.

Làm trực tiếp tại đại lý

Với người dùng không sử dụng điện thoại thông minh hay thiết bị trình duyệt và kết nối Internet, họ có thể mang thẻ SIM chứa số thuê bao đang sử dụng và thẻ CCCD đến các đại lý, cửa hàng ủy quyền của nhà mạng trên toàn quốc để kiểm tra, sửa đổi nếu cần thiết.

Tại đây, nhân viên tại địa điểm sẽ hướng dẫn và thực hiện thao tác khai báo, chỉnh sửa theo đề xuất của người dùng sau khi xác minh chính thủ thuê bao.

Làm tại nhà

Hình thức thực hiện thứ 4 được áp dụng với nhóm khách hàng đặc thù, người lớn tuổi... Nhân viên nhà mạng sẽ đến tận địa chỉ chủ thuê bao sinh sống để hỗ trợ các thủ tục cần thiết.