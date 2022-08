Cách vợ chồng Ivanka Trump chi tiêu hàng trăm triệu USD tài sản

Jared Kushner và Ivanka Trump là cặp đôi nổi tiếng từ lâu trước khi trở thành cố vấn trong Nhà Trắng. Cả hai đều xuất thân từ hai gia đình bất động sản đình đám nên sớm bộc lộ tài năng kinh doanh. Đến nay, tài sản của cả hai được định giá ít nhất 800 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.



Với số tiền này, vợ chồng con gái ông Donald Trump sống rất xa hoa.

Jared Kushner và Ivanka Trump. Ảnh: Ivankatrump/Instagram





Khi Tổng thống Donald Trump còn đương nhiệm, vợ chồng Ivanka đã trả 15.000 USD tiền thuê mỗi tháng cho một ngôi nhà rộng 1.300 m2 ở khu Kalorama ở Tây Bắc Washington DC. Trước đó, nơi ở chính của cặp đôi là một căn hộ áp mái 4 phòng ngủ nằm trong tòa nhà Trump Park Avenue.

Ivanka Trump có sở thích sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, được treo trong nhiều ngôi nhà khác nhau của cô. Theo The Guardian, bộ sưu tập của Ivanka trị giá lên đến 25 triệu USD. Các tác phẩm đáng chú ý của cô bao gồm bức tranh đen trắng bằng lụa của Nate Lowman mô phỏng một lỗ đạn có giá trị ước tính 665.000 USD cùng một bức tranh vẽ bằng bã kẹo cao su của Dan Colen, được định giá 578.000 USD vào năm 2012.

Cặp đôi Ivanka và Jared rất thích trải nghiệm và không tiếc tiền cho những chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng. Ivanka còn thỉnh thoảng mượn du thuyền của ông Trump hoặc thuê du thuyền nhỏ hơn tùy trường hợp.

Năm ngoái, khi Ivanka Trump 40 tuổi, cô đã tổ chức bữa tiệc riêng với những người bạn thân thiết đến từ New York và Miami. Theo đó, cả nhóm đã đến Surf Club ở resort Four Seasons. Cả nhóm cũng vui chơi nhảy múa ở club ZZ’s sau khi ăn tối ngoài trời trong những bộ trang phục đậm chất Florida. Trong 2 ngày, họ đã đi thuyền, chơi với sóng nước và thưởng thức champagne, bánh trái cùng trứng cá muối caviar.

Ivnaka Trump tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, trong lúc đó, họ cần phải có đội bảo an đi cùng. Cặp đôi từng gây náo loạn tại các khu nghỉ dưỡng ở Aspen, Colorado và Whistler, Canada với đội nhân viên an ninh đông đúc. Còn khi đi du lịch cuối tuần tại một khách sạn sang trọng ở Cộng hòa Dominica vào năm 2017, riêng hóa đơn an ninh đã tiêu tốn 58.000 USD. Cũng trong năm 2017, chi phí đi lại và ăn ở cho các mật vụ tháp tùng hai vợ chồng đi nghỉ mát dài ngày ở Barnard, Vermont lên tới 13.940 USD. Các nhân viên được cho là đã ở lại nơi nghỉ 8 ngày.



Ivanka Trump có 4 chiếc xe hơi sang trọng bao gồm Dodge Ram, GMC Yukon, Chevrolet Suburban, Mercedes 220 SE Ponton. Trong đó, chiếc Dodge Ram trị giá khoảng 34.000-60.000 USD, GMC Yukon trị giá tối đa 70.000 USD. Chiếc xe yêu thích nhất của cô là Mercedes 220SE Ponton được sản xuất từ những năm 1950, ngày nay có giá khoảng 200.000 USD.