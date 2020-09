Cách vượt qua tuổi 20 ‘vật vã’ của Mark Cuban: Chăm mặc cả, ‘sống như một sinh viên'

Trước khi trở thành tỷ phú như ngày nay, Mark Cuban đã trải qua tuổi 20 chật vật kiếm sống: Làm nhiều việc chân tay lặt vặt để kiếm sống và không ít lần phải chịu cảnh bị cắt điện vì không đủ tiền thanh toán hóa đơn.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Men’s Health, vị tỷ phú chia sẻ rằng đến tận khi bán startup đầu tiên của mình, MicroSolutions với giá 6 triệu USD năm 1990, ông mới thực sự cảm thấy an toàn về tài chính.

Trong suốt quá trình lập nghiệp đầy khó khăn, Cuban đã học được nhiều bài học quý giá. Dưới đây là 5 lời khuyên tài chính quan trọng bậc nhất mà ông đưa ra:

Không tích lũy nợ thẻ tín dụng

Từ lâu, Cuban đã khuyên rằng không nên tăng nợ thẻ tín dụng. Nếu có ý định dùng loại thẻ này, hãy cố gắng thanh toán toàn bộ số dư đúng hạn.

Ông nói: "Bạn có thể dùng thẻ tín dụng để mua nhà, ô tô hay thứ có giá trị nhưng hãy đảm bảo rằng hàng tháng, bạn có tiền để thanh toán đúng hạn. Khoản đầu tư tồi tệ nhất trên thế giới là lãi suất thẻ tín dụng. Nói chung, trả hết nợ thẻ tín dụng sau 30 ngày hoặc thậm chí không dùng đến nó là khoản đầu tư thông minh nhất mà bạn có thể thực hiện".

Đừng mua những thứ bạn không có khả năng chi trả

Bí kíp thứ hai của "cá mập" Cuban là "sống như một sinh viên". Điều đó đồng nghĩa với việc tránh chi tiêu quá đà và chỉ bỏ tiền ra cho những thứ thực sự thiết yếu trong cuộc sống của bạn.

Ông học được ý tưởng "sống như một sinh viên" từ cuốn sách "Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35" xuất bản năm 1988. Cuban giải thích: "Cuốn sách đề cập đến việc nếu có thể tiết kiệm 1 triệu USD và sống như một sinh viên, bạn có thể nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, bạn phải có kỷ luật trong tiết kiệm. Cuốn sách này là động lực lớn của tôi khi còn trẻ".

Mark Cuban là "cá mập" nổi tiếng của chương trình Shark Tank Mỹ.

Tiết kiệm khoản tiền bằng chi phí 1 năm, sau đó đầu tư



Trước đại dịch Covid-19, Cuban vẫn thường xuyên khuyến nghị mọi người tiết kiệm đủ tiền để trang trải chi phí trong 6 tháng. Dù vậy, trong bối cảnh như hiện tại, ông cho rằng mọi người nên tăng tiết kiệm để đủ trang trải trong 1 năm. Ông nói: "Một khi đã dành tiền đủ cho 1 năm, bạn có thể bắt đầu đầu tư nhưng phải thận trọng".

Học cách mặc cả

Tỷ phú Mỹ chia sẻ: "Mọi người thường không nhận ra sức mạnh của đàm phán để giảm giá cho những thứ mình mua. Bạn thậm chí còn có thể thử thương lượng cho các hóa đơn".

Năm 2017, Cuabn nói với Vanity Fair: "Việc sử dụng tiền mặt có thể trở thành một công cụ đàm phán mạnh mẽ. Ví dụ khi biết một lớp học yoga thu phí 30 USD và bạn muốn tham gia, hãy thử nói rằng ‘Tôi chỉ có 26 USD’, nhiều khả năng họ vẫn sẽ chấp nhận. Đàm phán bằng tiền mặt là cách tốt để thu hồi khoản đầu tư của bạn".

Trên thực tế, tỷ phú tự thân này thường xuyên thương lượng khi ông còn trẻ và khi rơi vào tình trạng khánh kiệt. Ông nói: "Trong một thời gian dài, đó là cách giúp tôi sống sót qua những tháng ngày khó khăn".

Mua với số lượng lớn

"Tận dụng ưu đãi trên các trang thương mại điện tử và mua với số lượng lớn những thứ bạn chắc chắn sẽ dùng đến. Đây cũng là khoản đáng để đầu tư và đem lại hiệu quả. Việc trở thành người mua sắm thông minh sẽ dễ hơn đầu tư vào thị trường chứng khoán rất nhiều.

Chẳng hạn như trong suốt 1 năm, bạn chi khoảng 2.000 USD cho các mặt hàng thiết yếu trong nhà như kem đánh răng, giấy vệ sinh, dầu gội đầu… nếu mua tất cả với số lượng lớn nhân dịp có khuyến mại, bạn có thể tiết kiệm được tới hàng trăm USD".