Cách xem lịch âm trên iPhone bỗng lan truyền chóng mặt: Nhìn thì hay nhưng đừng dại làm theo kẻo gặp rắc rối khôn lường

Ngày 24/1, mạng xã hội lan truyền thông tin đã có thể xem lịch âm trên iPhone mà không cần cài đặt ứng dụng. Cách đơn giản là thực hiện một số thủ thuật có sẵn trong cài đặt của iPhone. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa thông tin được lan truyền trên các nền tảng.

Cụ thể, trong ngày 24/1, nhiều người dùng chia sẻ nhau cách hiển thị lịch Âm bên dưới lịch Tây trong ứng dụng lịch của iPhon. Cách thực hiện rất dễ dàng, đó là chọn Lịch thay thế là Do Thái trong phần cài đặt. Thông tin này khiến nhiều người dùng iPhone thích thú và thực hiện theo nhưng thực tế lịch Do Thái có sự khác biệt với âm lịch mà chúng ta vẫn đang dùng.

Theo đó, lịch Do Thái cũng là lịch tính theo Mặt Trăng, chỉ có 29, 30 ngày (như lịch Âm của người Việt), nhưng thay vì thêm vào tháng nhuận thì người Do thái sẽ có tháng thứ 13.

Khi so sánh, lịch Do Thái trùng với lịch âm từ thời điểm hiện tại đến ngày 29/1/2024 Âm lịch (tức 9/3/2024 Dương lịch), Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 29/1/2024 âm lịch (tức 9/3/2024 dương lịch), sẽ có sự khác biệt giữa cả 2. Do đó, người dùng không nên sử dụng để tránh gặp rắc rối về lâu dài.

Từ ngày 10/3/2024 Dương lịch, cả 2 lịch không còn trùng nhau nữa, do lịch Do Thái tính tháng khác Việt Nam, nên rơi vào tháng có kết thúc là ngày 30

Cách xem lịch âm trên iPhone cực kỳ đơn giản

Hiện nay, Apple vẫn chưa hỗ trợ xem lịch vạn niên/âm lịch trên iPhone, iPad,... vì vậy người dùng cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba để có thể xem lịch âm.

Ứng dụng Lịch Việt - Lịch Vạn Niên là ứng dụng giúp người dùng iPhone không chỉ xem được lịch âm mà còn xem được ngày, giờ tốt hay xấu, xem các sự kiện, thời tiết hay thậm chí là xem cung hoàng đạo, tuổi xung, tiết khí, hướng xuất hành, các bài khấn vái,...

Ứng dụng với giao diện đẹp, nhiều hình nền vui nhộn và tích hợp nhiều chức năng khác nhau giúp người dùng không cần mất thời gian tìm kiếm trên Google nữa mà chỉ cần mở ứng dụng lên là sẽ có được tất cả thông tin mình cần.