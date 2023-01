Cái bắt tay chiến lược giữa Vicoland (Việt Nam) và Ever Group (Nhật Bản)

Ever luôn tâm niệm, khách hàng chính là người thân của mình và xác định cho mình sứ mệnh là đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa ước mơ về một cuộc sống mạnh khỏe – tươi trẻ - hạnh phúc, mang lại nụ cười mãn nguyện cho khách hàng không chỉ ở Nhật Bản mà còn là khách hàng trên toàn thế giới. Chính vì thế, ngày 10/7/2022, công ty cổ phần Ever Việt Nam đã chính thức ra mắt tại khách sạn 5 sao Sheraton Hà Nội.



Chủ tịch Tập đoàn Ever trao giấy chứng nhận Ever Việt Nam cho ông Bùi Ngọc Sơn.

Sáng ngày, 19/12/2022, Tập đoàn Ever Group và Tập đoàn Vicoland đã chính thức hợp tác toàn diện thông qua sự kiện ký kết hợp tác giữa 2 đại diện của 2 tập đoàn đó là công ty cổ phần Ever Việt Nam và công ty cổ phần Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ vàng, tham gia sự kiện bao gồm: ông Bùi Đức Long - Chủ tịch Sáng lập Tập đoàn Vicoland; bà Nguyễn Kiều Anh - Công ty cổ phần Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ vàng; ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Ever Việt Nam; bà Ngô Thị Ngọc Mai - Tổng giám đốc công ty cổ phần Ever Việt Nam.



Ngày 19/12/2022 đánh dấu sự hợp tác đầy ý nghĩa đối với cả hai tập đoàn

Trước sự chứng kiến của nhiều vị khách quý và cùng các cơ quan truyền thông đại diện Tập đoàn Ever Group chia sẻ: "Chúng tôi cũng vô cùng vui mừng khi được hợp tác, được trở thành 1 mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái đa dạng và đẳng cấp của các tập đoàn lớn, thương hiệu hàng đầu VGS Group; Vicoland; Risemount Resort"…



Ở bước đi chiến lược tiếp theo, Ever Group đã chính thức chọn hợp tác toàn diện với Tập đoàn Vicoland - một tập đoàn lớn đa ngành, đa lĩnh vực về xu hướng và thị hiếu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của giới doanh nhân tại Việt Nam. Có thể thấy, việc hợp tác toàn diện giữa 2 tập đoàn lớn và cùng có tầm nhìn dài hạn cũng như định hướng phát triển mang tính bền vững cao và luôn hướng đến các giá trị xã hội này chính là "cái bắt tay chiến lược" từ Nhật Bản danh tiếng, đây cũng chính là xu hướng tiêu dùng cao cấp nhất đang được khách hàng ở phân khúc trung - cao cấp ở Việt Nam đang tìm kiếm.

Chia sẻ tại buổi lễ, lãnh đạo Vicoland kỳ vọng sẽ xây dựng một tập đoàn công nghệ y tế cao cấp tại Việt Nam. "Chúng tôi chọn Ever Nhật Bản sau khi đã tìm hiểu kỹ quá trình nghiên cứu và công nghệ của đối tác và kỳ vọng trong thời gian tới, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đột phá, cao cấp và hiệu quả sẽ phát triển mạnh hơn tại Việt Nam."